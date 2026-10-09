World's 50 Best Bars 2026, locale italiano sul podio: classifica

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

La 18esima edizione dei World’s 50 Best Bars premia i locali più belli al mondo, che mescolano sapientemente tradizione e innovazione nei loro cocktail più amati dai clienti. La cerimonia, che si è tenuta nei giorni scorsi a Milano, ha svelato la classifica completa – e per l’Italia ci sono diverse sorprese. Scopriamo quali sono tutti i bar premiati nel 2026.