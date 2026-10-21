World Travel Awards 2026, premiati i migliori hotel in Italia
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Presso la splendida cornice dell’Hyatt Regency Kotor Bay Resort in Montenegro, si è tenuta la cerimonia di gala della 33esima edizione dei World Travel Awards, durante la quale sono stati assegnati numerosi riconoscimenti alle eccellenze globali nel settore turistico (tra compagnie aeree, hotel e destinazioni). A livello europeo, l’Italia ha fatto incetta di premi: ecco quali sono le strutture ricettive che hanno ottenuto uno dei prestigiosi titoli.
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