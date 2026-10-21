World Travel Awards 2026, premiati i migliori hotel in Italia

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Presso la splendida cornice dell’Hyatt Regency Kotor Bay Resort in Montenegro, si è tenuta la cerimonia di gala della 33esima edizione dei World Travel Awards, durante la quale sono stati assegnati numerosi riconoscimenti alle eccellenze globali nel settore turistico (tra compagnie aeree, hotel e destinazioni). A livello europeo, l’Italia ha fatto incetta di premi: ecco quali sono le strutture ricettive che hanno ottenuto uno dei prestigiosi titoli.