World Ski Awards 2025: le migliori mete dove sciare in Italia
di
La stagione sciistica è ormai alle porte e tantissimi turisti stanno iniziando ad organizzare le prossime vacanze in montagna: quali sono le mete migliori? Ce lo rivelano i World Ski Awards 2025, considerati gli Oscar della neve: professionisti del settore e semplici appassionati hanno votato le località perfette per chi ama sciare, dai comprensori che offrono i migliori servizi agli hotel di lusso, passando per gli chalet romantici e le strutture che hanno fatto della sostenibilità il loro punto di forza. Ecco quali sono le destinazioni migliori in Italia e nel mondo, per chi vuole concedersi una settimana bianca da favola.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Delfino davanti piazza San Marco a Venezia: avvistamento speciale
-
Perché Spritz e Carbonara hanno divorato l'Italia (per il NYT)
-
A Venezia turista segue il navigatore e finisce nel canale: video
-
Il Diavolo Veste Prada 2 sbarca a Como e blocca la Statale
-
Milano è la città in cui ci si veste meglio al mondo per il NYT
-
Quattro hotel dove il tempo pare essersi fermato: uno è in Italia
-
Migliori trattorie d'Italia, i Tre Gamberi 2026 di Gambero Rosso
-
Classifica migliori spa al mondo per il Times: l'Italia è al top
-
Pier Silvio Berlusconi ha comprato Casa Vianello: il prezzo