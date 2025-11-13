World Ski Awards 2025: le migliori mete dove sciare in Italia

La stagione sciistica è ormai alle porte e tantissimi turisti stanno iniziando ad organizzare le prossime vacanze in montagna: quali sono le mete migliori? Ce lo rivelano i World Ski Awards 2025, considerati gli Oscar della neve: professionisti del settore e semplici appassionati hanno votato le località perfette per chi ama sciare, dai comprensori che offrono i migliori servizi agli hotel di lusso, passando per gli chalet romantici e le strutture che hanno fatto della sostenibilità il loro punto di forza. Ecco quali sono le destinazioni migliori in Italia e nel mondo, per chi vuole concedersi una settimana bianca da favola.