World's 50 Best Hotels 2025: gli alberghi italiani in classifica

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Durante la cerimonia andata in scena a Londra, è stata svelata la classifica The World’s 50 Best Hotels 2025 che mette in fila le eccellenze nel settore dell’ospitalità a livello mondiale: in graduatoria presenti anche quattro alberghi italiani.

Migliori alberghi al mondo del 2025: gli italiani in classifica

Tra gli indirizzi italiani in classifica, al quarto posto troviamo il Passalacqua sul lago di Como che occupa la quarta posizione a livello internazionale e per il secondo anno di fila si aggiudica, oltre al titolo di miglior hotel d’Europa, anche quello di Best Boutique Hotel.

In rappresentanza dell’Italia, dopo l’albergo affacciato sul lago di Como, troviamo il Four Seasons Firenze che occupa la nona posizione. Più in basso, al ventiduesimo posto c’è il Bulgari Roma, tra le new entry della prestigiosa graduatoria internazionale.

A completare l’elenco degli alberghi italiani c’è l’Hotel Il Pellicano, altra new entry: la struttura, inserita alla posizione numero 26, si trova a Porto Ercole, frazione del comune sparso di Monte Argentario in provincia di Grosseto.

Tre alberghi asiatici dominano il podio: al primo posto il Rosewood Hong Kong, seguito dal Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River e dal Capella Bangkok. Dietro al Passalacqua troviamo il Raffles Singapore, l’Atlantis The Royal di Dubai e il Mandarin Oriental Bangkok. La top ten viene completata da: Chablé Yucatán di Chocholá, Four Seasons di Firenze e Upper House Hong Kong.

Assegnati anche diversi premi speciali: Mandarin Oriental Qianmen di Pechino, per esempio, è stato eletto come Best New Hotel, mentre il Desa Potato Head di Bali si è portato a casa l’Eco Hotel Award. Titolo di Highest New Entry, inoltre, per il Copacabana Palace di Rio de Janeiro.

The World’s 50 Best Hotels 2025, la classifica completa