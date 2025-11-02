World's 50 Best Hotels 2025: gli alberghi italiani in classifica
Durante la cerimonia andata in scena a Londra, è stata svelata la classifica The World’s 50 Best Hotels 2025 che mette in fila le eccellenze nel settore dell’ospitalità a livello mondiale: in graduatoria presenti anche quattro alberghi italiani.
Migliori alberghi al mondo del 2025: gli italiani in classifica
Tra gli indirizzi italiani in classifica, al quarto posto troviamo il Passalacqua sul lago di Como che occupa la quarta posizione a livello internazionale e per il secondo anno di fila si aggiudica, oltre al titolo di miglior hotel d’Europa, anche quello di Best Boutique Hotel.
In rappresentanza dell’Italia, dopo l’albergo affacciato sul lago di Como, troviamo il Four Seasons Firenze che occupa la nona posizione. Più in basso, al ventiduesimo posto c’è il Bulgari Roma, tra le new entry della prestigiosa graduatoria internazionale.
A completare l’elenco degli alberghi italiani c’è l’Hotel Il Pellicano, altra new entry: la struttura, inserita alla posizione numero 26, si trova a Porto Ercole, frazione del comune sparso di Monte Argentario in provincia di Grosseto.
Tre alberghi asiatici dominano il podio: al primo posto il Rosewood Hong Kong, seguito dal Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River e dal Capella Bangkok. Dietro al Passalacqua troviamo il Raffles Singapore, l’Atlantis The Royal di Dubai e il Mandarin Oriental Bangkok. La top ten viene completata da: Chablé Yucatán di Chocholá, Four Seasons di Firenze e Upper House Hong Kong.
Assegnati anche diversi premi speciali: Mandarin Oriental Qianmen di Pechino, per esempio, è stato eletto come Best New Hotel, mentre il Desa Potato Head di Bali si è portato a casa l’Eco Hotel Award. Titolo di Highest New Entry, inoltre, per il Copacabana Palace di Rio de Janeiro.
The World’s 50 Best Hotels 2025, la classifica completa
- #1 Rosewood Hong Kong – Hong Kong
- #2 Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River – Bangkok (Thailandia)
- #3 Capella Bangkok – Bangkok (Thailandia)
- #4 Passalacqua – Lago di Como
- #5 Raffles Singapore – Singapore (Singapore)
- #6 Atlantis The Royal – Dubai (Emirati Arabi Uniti)
- #7 Mandarin Oriental Bangkok – Bangkok (Thailandia)
- #8 Chablé Yucatán – Chocholá (Messico)
- #9 Four Seasons Firenze – Firenze
- #10 Upper House Hong Kong – Hong Kong
- #11 Copacabana Palace – Rio de Janeiro (Brasile)
- #12 Capella Sydney – Sydney (Australia)
- #13 Royal Mansour – Marrakech (Marocco)
- #14 Mandarin Oriental Qianmen – Pechino (Cina)
- #15 Bulgari Tokyo – Tokyo (Giappone)
- #16 Claridge’s – Londra (Regno Unito)
- #17 Four Seasons Astir Palace – Atene (Grecia)
- #18 Desa Potato Head – Bali (Indonesia)
- #19 Le Bristol – Parigi (Francia)
- #20 Cheval Blanc Paris – Dubai (Emirati Arabi Uniti)
- #21 Cheval Blanc Paris – Parigi (Roma)
- #22 Bulgari Roma – Roma
- #23 Hôtel de Crillon – Parigi (Francia)
- #24 Rosewood São Paulo – San Paolo (Brasile)
- #25 Aman Tokyo – Tokyo (Giappone)
- #26 Hotel Il Pellicano – Porto Ercole (Grosseto)
- #27 Hôtel du Couvent – Nizza (Francia)
- #28 Soneva Fushi – Baa (Maldive)
- #29 The Connaught – Londra (Regno Unito)
- #30 La Mamounia – Marrakech (Marocco)
- #31 Raffles London at The OWO – Londra (Regno Unito)
- #32 The Emory – Londra (Regno Unito)
- #33 Maroma – Riviera Maya (Messico)
- #34 The Calile – Brisbane (Australia)
- #35 The Lana – Dubai (Emirati Arabi Uniti)
- #36 Hotel de Paris Monte-Carlo – Monaco (Principato di Monaco)
- #37 Janu Tokyo – Tokyo (Giappone)
- #38 The Taj Mahal Palace – Mumbai (India)
- #39 One&Only Mandarina – Riviera Nayarit (Messico)
- #40 Singita – Kruger National Park (Sudafrica)
- #41 Mandarin Oriental Hong Kong – Hong Kong
- #42 Hotel Bel-Air – Los Angeles (Stati Uniti d’America)
- #43 The Mark – New York (Stati Uniti d’America)
- #44 Las Ventanas al Paraíso – Los Cabos (Messico)
- #45 The Tokyo Edition Toranomon – Tokyo (Giappone)
- #46 Hotel The Mitsui – Kyoto (Giappone)
- #47 Estelle Manor – Witney (Regno Unito)
- #48 Grand Park Hotel Rovinj – Rovigno (Croazia)
- #49 Hotel Sacher Vienna – Vienna (Austria)
- #50 Mandapa – Bali.
POTREBBE INTERESSARTI
-
A Venezia turista segue il navigatore e finisce nel canale: video
-
Il Colosseo svela il Passaggio di Commodo, la galleria segreta
-
Savoia, eredi vogliono la restituzione del tesoro della Corona
-
Perché coltivare avocado è diventato un affare in Italia
-
Turisti in "fuga" da Bellagio: cosa sta succedendo e perché
-
Chef Borghese incantato dal Gran Sasso: "Toglie il fiato"
-
L'Italia scala la classifica dei Paesi più visitati al mondo
-
Le migliori aziende dove lavorare in Italia: la classifica 2026
-
Classifica migliori spa al mondo per il Times: l'Italia è al top