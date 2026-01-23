Whoopi Goldberg a Napoli per il maxi yacht, ma è Un Posto al Sole

Nei panni di una ricca imprenditrice americana giunta a Napoli per acquistare un lussuoso yacht, Whoopi Goldberg approda nel cast di "Un Posto al Sole"

Che l’Italia attiri da sempre moltissimi vip provenienti da tutto il mondo è un dato di fatto, ma che ci fa Whoopi Goldberg a Napoli in queste prime settimane del 2026? La sua non è una vacanza: l’attrice statunitense sarebbe giunta da noi per acquistare un maxi yacht… o almeno questo è ciò che farà il suo personaggio. Ebbene sì, la Godlberg è arrivata in Campania per entrare a far parte del cast di “Un Posto al Sole”, una delle soap opera più longeve della nostra televisione. Non si tratterà di una semplice comparsata, bensì di un ruolo di primo piano che la vedrà impegnata per diverse puntate – e che avrà un enorme impatto sulla trama della telenovela. Scopriamo qualcosa in più.

Whoopi Goldberg nel cast di “Un Posto al Sole”

Lo aveva già annunciato un anno fa, con grande entusiasmo, e finalmente il momento è arrivato: Whoopi Goldberg si tuffa in una nuova avventura, prendendo parte alla soap opera italiana “Un Posto al Sole” nei panni di una ricca imprenditrice americana. Per la telenovela, che festeggia i suoi 30 anni di programmazione nel palinsesto di Rai3, è un’occasione davvero molto ghiotta. Tanto che all’attrice statunitense è stato dedicato lo spot pubblicitario di questo inizio 2026, con Whoopi che – in un italiano davvero ottimo – annuncia agli spettatori il suo arrivo: “Vi aspetto ad ‘Un Posto al Sole’”.

Quale sarà il suo ruolo? Possiamo già anticipare che non si tratta di una rapida apparizione, di quelle che bucano lo schermo: la pluripremiata attrice ci accompagnerà per ben 20 puntate, in onda a partire da venerdì 23 gennaio 2026. Whoopi Goldberg impersonerà la ricca imprenditrice americana Eleanor Price, giunta a Napoli per commissionare il suo nuovo maxi yacht ai Cantieri Palladini Flegrei, affidando il delicato compito a Roberto Ferri e Marina Giordano. I coniugi vedono così l’opportunità di salvare la loro azienda dal fallimento, ma i problemi sono dietro l’angolo.

Whoopi Goldberg e il suo amore per l’Italia

Entrare a far parte, seppur solo per un breve periodo, del cast di “Un Posto al Sole” è una bella occasione per Whoopi Goldberg. L’attrice non ha mai nascosto il suo amore per l’Italia, di cui – soprattutto sui social – ha sempre decantato i meravigliosi paesaggi, la variegata cultura e l’ottima qualità della vita (ma anche la deliziosa cucina, naturalmente!). In passato ha trascorso diversi periodi nel nostro Paese, approfittando delle vacanze per andare alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi dello Stivale.

Tempo fa, Whoopi aveva acquistato una splendida villa in Sardegna, in una delle paradisiache località di Stintino: “Qui ho trovato una privacy straordinaria” – aveva all’epoca dichiarato. Ma lo scorso anno l’attrice ha deciso di mettere in vendita la lussuosa dimora – per ben 12 milioni di euro – e trasferirsi su un’altra isola. Stavolta la scelta è ricaduta sulla Sicilia: la Goldberg ha comprato un’abitazione nel centro storico di Siracusa, sull’isola di Ortigia. Di questo angolo meraviglioso si era innamorata durante un Natale che vi aveva trascorso con il suo assistente Tom: “In quel momento ho pensato: ‘È qui che sto bene’. Mi sentivo in mezzo alla vita. In Italia non ho paura. E non è lontana dall’Africa. Mi sento a casa qui. Al sicuro” – ha svelato l’attrice in un’intervista al “Corriere della Sera”.