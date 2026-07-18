Un articolo del Washington Post ha messo in guardia i lettori dicendo che le "nonne della pasta" a Roma sarebbero più una trappola per turisti

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A Roma c’è un’immagine che negli ultimi anni è diventata irresistibile per i turisti: una donna dietro una vetrina, le mani nella farina, la sfoglia stesa davanti agli occhi dei passanti. Per molti visitatori è la scena perfetta dell’Italia autentica. Per il Washington Post, invece, è il segnale di una nuova trappola per turisti. Il quotidiano americano ha dedicato un lungo reportage al fenomeno delle “nonne della pasta”, aprendo un dibattito sul tema.

Il Washington Post all’attacco delle “nonne della pasta” a Roma

Il titolo originale dell’articolo del Washington Post è molto esplicito: “In Rome a new tourist trap emerges: The pasta-making nonna”, traducibile in italiano come “A Roma emerge una nuova trappola per turisti: la nonna che fa la pasta”. Il pezzo, ripreso in Italia da ‘La Repubblica’, parte da una scena ormai familiare nei quartieri più frequentati: donne che impastano e lavorano la pasta fresca in vetrina, mentre fuori i turisti si fermano, fotografano e spesso decidono di entrare nel ristorante.

Il bersaglio della critica non sono le lavoratrici, né il lavoro artigianale in sé. Il punto sollevato dal quotidiano americano riguarda l’autenticità. Secondo il reportage, quelle vetrine non mostrerebbero la cucina di Roma, ma una versione del cibo italiano pensata per intercettare le aspettative dei turisti stranieri. Il fenomeno sarebbe particolarmente evidente nel centro storico, tra Trastevere, Campo de’ Fiori, il Pantheon e le strade intorno ai grandi monumenti.

Come commenta anche ‘La Repubblica’, però, la questione è diventata oggetto di dibattito. A Roma la pasta fresca non è il cuore della tradizione quotidiana come può esserlo in altre zone d’Italia, per esempio in Emilia-Romagna. Per questo, secondo diversi osservatori, la vetrina con la pasta fresca rischia di raccontare ai turisti qualcosa di impreciso.

Il dibattito tra esperti sul tema

L’articolo del Washington Post ha avuto eco anche in Italia. Come già accennato, è stato ripreso da ‘La Repubblica’, che ha raccontato il dibattito tra esperti, guide gastronomiche e professionisti. La questione divide perché le “nonne della pasta” possono essere lette in modi opposti. Per alcuni sono un trucco turistico, per altri un’idea di marketing che mostra una lavorazione artigianale. Tra le voci citate c’è quella di Katie Parla, scrittrice ed esperta di cucina romana, che ha definito queste vetrine “lo strumento di marketing più brillante degli ultimi anni”. Una donna che prepara pasta fresca dietro un vetro comunica molto più rapidamente di qualsiasi menu.

Di segno opposto è la posizione della guida gastronomica Sophie Minchilli, che stando a quanto si legge su ‘La Repubblica’, ha liquidato il fenomeno come “puro teatro”. La pasta non è più soltanto pasta ma diventa spettacolo. Per Minchilli, la presenza delle “nonne in vetrina” può diventare un segnale per riconoscere un locale costruito soprattutto per i turisti. A rafforzare questa lettura c’è anche un dettaglio che riguarda gli orari di apertura. Molti di questi ristoranti restano aperti con orario continuato, mentre le trattorie tradizionali romane tendono a chiudere nel pomeriggio e a riaprire per cena.

Il dibattito coinvolge anche Marina Cacciapuoti, guida gastronomica che richiama un tema già citato: i piatti romani più iconici, come carbonara e amatriciana, nascono normalmente con la pasta secca. Questo non significa che a Roma non esistano pasta fresca o lavorazioni artigianali.

Diversa è la lettura della storica dell’alimentazione Karima Moyer-Nocchi, citata nel dibattito ripreso dalla stampa italiana. La sua posizione è che queste vetrine non vendono soltanto un piatto, ma l’immagine dell’Italia familiare dove ogni pasto sembra nascere dalle mani di una nonna. I ristoratori chiamati in causa, invece, respingono l’accusa di inganno. La loro difesa è che mostrare la pasta fatta a mano non significa mentire, ma rendere visibile un lavoro che normalmente resta nascosto in cucina.