Una volpe è stata avvistata in centro a Milano, un incontro inaspettato che ha sorpreso i cittadini e ha rapidamente fatto il giro dei social

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

All’alba di lunedì 10 novembre, a Milano, l’ombra fulva di una volpe si è mossa tra i marciapiedi e le strade del centro. In pochi minuti il video dell’avvistamento è circolato sui social, mostrando una scena che nessuno si sarebbe aspettato di vedere nel cuore della metropoli.

Dove è stata avvistata la volpe a Milano e chi ha diffuso il video

Erano circa le sei del mattino quando un passante in bicicletta ha notato un animale dal manto rossiccio attraversare la carreggiata in zona Sempione, tra via Cagnola e via Canonica. La luce ancora tenue dell’alba lasciava intravedere chiaramente la coda folta e le orecchie appuntite, inequivocabili segni distintivi di una volpe.

Il giovane, diretto al lavoro, ha raccontato di essersi fermato per alcuni istanti, incredulo davanti alla scena. Poi, istintivamente, ha estratto il telefono per riprendere l’animale, che nel frattempo aveva accelerato il passo dirigendosi verso un viale alberato.

Il breve filmato, di circa venti secondi, è stato pubblicato sulla pagina Instagram ‘Milano bella da Dio’, è diventato in poco tempo virale e ha acceso un dibattito tra gli utenti.

Molti hanno espresso sorpresa per la presenza dell’animale nel pieno centro urbano, dove il traffico e i rumori sono tutt’altro che ideali per una specie selvatica. Altri hanno ipotizzato che la volpe potesse provenire dai parchi della cintura nord, forse alla ricerca di cibo o di un riparo sicuro dopo una notte di esplorazione.

Le immagini mostrano l’animale spaventato ma in buone condizioni, agile nei movimenti e pronto a dileguarsi appena avvertita la presenza umana. Non risultano segnalazioni di incidenti né interventi da parte delle autorità.

Perché a Milano si vedono sempre più animali selvatici

Non è la prima volta che la fauna selvatica fa visita a Milano. Negli ultimi anni la presenza di volpi, cinghiali e piccoli mammiferi è stata segnalata con una frequenza crescente, soprattutto nelle aree di confine tra città e campagna. Di solito questi avvistamenti avvengono in zone più periferiche, ma stavolta la protagonista ha raggiunto uno dei quartieri centrali più trafficati della città.

Secondo i dati diffusi dal Nucleo Ittico Venatorio della Città Metropolitana, nel corso del 2024 sono stati oltre 150 gli animali recuperati e messi in sicurezza tra Milano e hinterland. Tra gli interventi più singolari figurano un gabbiano finito in una scuola dell’infanzia, un pipistrello soccorso nei corridoi della Questura e perfino un cinghiale caduto nel Naviglio Grande.

Gli agenti del Niv, otto in tutto per l’area metropolitana, hanno gestito più di trecento operazioni in dodici mesi, collaborando con le guardie ecologiche volontarie e con i centri specializzati, come l’oasi WWF di Vanzago, dove molti esemplari vengono curati e poi reintrodotti nel loro habitat. Solo nella prima metà dell’anno, il nucleo ha recuperato oltre novanta animali tra ricci, tartarughe, volpi e uccelli ornamentali feriti.

Gli esperti ricordano che, in caso di incontro con animali selvatici, è fondamentale non tentare di catturarli né di avvicinarli, ma contattare il numero dedicato della Città Metropolitana attivo per segnalazioni e soccorsi. Ogni intervento, spiegano, deve essere gestito da personale qualificato per garantire la sicurezza dell’animale e delle persone.

Nel caso della volpe di via Canonica, non sono stati necessari recuperi: l’esemplare si è allontanato rapidamente e non ha più dato segni della sua presenza. Resta però la curiosità di un incontro che ha sorpreso la città, dimostrando ancora una volta quanto il confine tra natura e metropoli sia sottile anche in una realtà densamente urbanizzata come Milano.