I vip stranieri amano Roma: chi ha comprato casa nella Capitale

Come non restare incantati dal fascino della Città Eterna? I suoi incredibili monumenti storici, gli antichi palazzi nobiliari e le gustose prelibatezze locali hanno conquistato milioni di persone in tutto il mondo, tra cui molti vip stranieri. C’è chi, dopo aver ammirato il panorama capitolino (magari in vacanza o per lavoro), ha deciso di restarvi per sempre: alcune star internazionali hanno acquistato casa a Roma, e oggi non è difficile incontrarne una passeggiando tra le strade della Capitale. Scopriamo chi sono.