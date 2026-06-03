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I vip stranieri amano Roma: chi ha comprato casa nella Capitale

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Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

Web content writer

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Come non restare incantati dal fascino della Città Eterna? I suoi incredibili monumenti storici, gli antichi palazzi nobiliari e le gustose prelibatezze locali hanno conquistato milioni di persone in tutto il mondo, tra cui molti vip stranieri. C’è chi, dopo aver ammirato il panorama capitolino (magari in vacanza o per lavoro), ha deciso di restarvi per sempre: alcune star internazionali hanno acquistato casa a Roma, e oggi non è difficile incontrarne una passeggiando tra le strade della Capitale. Scopriamo chi sono.

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