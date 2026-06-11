Le isole Eolie tornano ad affollarsi di vip internazionali e di miliardari a bordo dei loro superyacht: sono una delle mete del lusso in Italia

Decine di vip e miliardari, provenienti da ogni angolo del mondo, stanno inaugurando la stagione estiva ormai alle porte: la meta preferita sembra essere tutta italiana, uno dei simboli del lusso più esclusivo. Stiamo parlando delle isole Eolie, oggi più che mai interessate da un flusso turistico che segue le orme del cinema internazionale – qui è stato infatti girato uno dei film più attesi dell’anno. Sebbene l’estate non sia ancora iniziata, già molti turisti facoltosi sono arrivati con i loro superyacht: ecco chi sono.

I vip e i miliardari che amano le isole Eolie

Solo alcuni mesi fa, le isole Eolie e l’arcipelago delle Egadi sono state coinvolte dalle riprese di quello che si prospetta un vero kolossal: qui è stato ambientato “Odissea”, il film di Christopher Nolan in uscita il prossimo 16 luglio 2026. Tantissimi i nomi del patinato mondo di Hollywood che hanno fatto la loro comparsa in Sicilia, per lavorare al film. Da Matt Damon a Elliot Page, passando per Tom Holland, Zendaya e Robert Pattinson: i protagonisti del nuovo capolavoro di Nolan hanno conquistato le Eolie e attirato molti turisti. Ma ormai da tempo le isole siciliane sono meta di vip che arrivano dall’estero, nonché di miliardari che approdano a Lipari e dintorni per una vacanza tra lusso e riservatezza.

Tra i nomi più celebri c’è sicuramente quello di Jeff Bezos, uno degli uomini più ricchi al mondo: l’imprenditore statunitense, “papà” di Amazon, trascorre spesso le sue vacanze estive alle Eolie, trovando qui un punto d’attracco per il suo superyacht che ospita volti noti del jet-set internazionale (sulla sua imbarcazione sono state avvistate, in passato, star del calibro di Kim Kardashian ed Eva Longoria. Negli anni scorsi, molti altri yacht extralusso hanno fatto capolino nelle acque che circondano le isole Eolie, tra cui quello del magnate francese Bernard Arnault e quello degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

Le isole Eolie e i superyacht dell’estate 2026

Quali saranno i grandi nomi che affolleranno le isole Eolie nell’estate 2026? Sebbene la stagione non sia ancora iniziata, alcuni superyacht sono già approdati in Sicilia per una prima “ricognizione” lontana dalla calca turistica dei mesi di luglio e agosto, come riporta il “Corriere della Sera”. È il caso del “Main”, la storica imbarcazione dallo scafo verde militare appartenuta a Giorgio Armani, che ha sempre amato la natura incontaminata dell’arcipelago. Lo yacht di 65 metri, ereditato dalla sorella e dai nipoti dello stilista al momento della sua scomparsa, ha fatto la sua apparizione nei pressi di Panarea.

Ma non è il solo: tra Milazzo e le isole Eolie, è stato avvistato il superyacht “My Deep Blue”, un gioiello di ben 137 metri: appartiene al miliardario cinese Richard Liu, fondatore di uno dei colossi dell’e-commerce – il suo patrimonio è stimato attorno ai 7,5 miliardi di dollari. Tra gli altri yacht extralusso che stanno solcando le acque siciliane c’è anche il “Talisman C”, con i suoi 71 metri di lunghezza, che è giunto a Stromboli. Mentre a Panarea si trovano ancorati il “Maximilian Mmiv”(45 metri) e il “Mari Cha III” (44 metri), del miliardario americano Robert Miller.