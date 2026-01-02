I vip scelgono le Dolomiti: le loro mete preferite per le vacanze

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Panorami da sogno e neve candida che ammanta le montagne: anche quest’anno, sono molti i vip che hanno scelto le Dolomiti come meta per le loro vacanze invernali. Tra escursioni d’alta quota, lunghe discese con gli sci ai piedi e qualche ora di relax alla spa, le star si concedono giorni di divertimento in famiglia per festeggiare il Natale e l’arrivo del nuovo anno. Scopriamo quali sono le mete preferite in montagna.