di
Tutti i vip avvistati alla Milano Fashion Week del 2025
Alla scoperta di tutti i vip avvistati a Milano durante la Fashion Week del 2025: dai divi del cinema alle stelle della musica internazionale, passando per gli influencer e le celebrità italiane, ecco tutti i volti noti arrivati nel Capoluogo milanese trasformato nella capitale mondiale della moda.
POTREBBE INTERESSARTI
-
La frase in dialetto napoletano che George Clooney ama ripetere
-
Overtourism, perché il lago di Braies è un modello da seguire
-
Dove conviene fare la spesa: le regioni meno care in Italia
-
Allarme mandorle in Puglia: cosa sta succedendo
-
Caso scontrino a Ostia, 1 euro per ricaricare il telefono
-
Mancia obbligatoria, l'idea per salvare i ristoranti in Italia
-
Chi può comprare Villa Certosa di Berlusconi: spunta il nome
-
Nonna Margherita star di Scanno: turisti in fila per incontrarla
-
Brooklyn Beckham, la carbonara è un caso: errore "imperdonabile"