Tutti i vip attesi alla Mostra del Cinema di Venezia 2025
di
Si apre l’82esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia: l’evento, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025, vedrà l’arrivo in laguna di tante star italiane e internazionali. La Mostra sarà inaugurata da ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino, uno dei cinque film italiani in concorso. Scopriamo tutti i vip che sfileranno sul red carpet veneziano, da Julia Roberts a Emma Stone, passando per Al Pacino e George Clooney.
POTREBBE INTERESSARTI
-
4 Hotel con Barbieri torna con una nuova stagione: le location
-
Comprare case di lusso da lasciare in eredità, boom in Toscana
-
La bruschetta a 28 euro a Milano è un caso
-
Scoperta a Tresivio, dagli scavi spunta un bimbo di 1000 anni fa
-
Giubileo dei Giovani, lo sfogo di Ema Stokholma: "Roma smer..."
-
Salento, caso scontrino alla sagra: polemica sul panzerotto
-
Dove comprare la seconda casa in Italia tra mare, lago e montagna
-
Caso scontrino a Bisceglie, la denuncia dell'olimpionica Di Liddo
-
Allarme per i pappagalli alieni in Italia: "Vanno abbattuti"