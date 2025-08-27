Tutti i vip attesi alla Mostra del Cinema di Venezia 2025

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Si apre l’82esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia: l’evento, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025, vedrà l’arrivo in laguna di tante star italiane e internazionali. La Mostra sarà inaugurata da ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino, uno dei cinque film italiani in concorso. Scopriamo tutti i vip che sfileranno sul red carpet veneziano, da Julia Roberts a Emma Stone, passando per Al Pacino e George Clooney.