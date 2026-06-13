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I vini sotto i 20 dollari da provare per il NYT: 3 sono italiani

Svelati quali sono i 20 vini sotto i 20 dollari da provare per il New York Times: nella classifica di Eric Asimov trovano posto tre etichette italiane

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono i migliori vini da provare sotto i 20 dollari? A rivelarlo è la classifica stilata dal New York Times, dedicata alle etichette di qualità senza spendere cifre esagerate: nell’elenco ci sono anche tre vini italiani.

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