La Guida Vini d’Italia 2027 di Gambero Rosso ha decretato il Sacello 2023 quale migliore vino rosso da acquistare per rapporto qualità-prezzo

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La Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso racconta ogni anno le cantine e le bottiglie che si sono distinte nel panorama nazionale. L’edizione 2027 attraversa la penisola alla scoperta di produzioni diverse per territorio, vitigni e caratteristiche, assegnando i riconoscimenti dei Tre Bicchieri e una serie di premi speciali. Tra le etichette selezionate ce n’è una che ha attirato l’attenzione per il rapporto tra qualità e prezzo. È un vino rosso toscano, legato a un territorio dalla lunga tradizione vitivinicola, che secondo la guida rappresenta il miglior acquisto dell’anno.

Il miglior vino da acquistare secondo il Gambero Rosso

Il premio Miglior acquisto dell’anno della guida Vini d’Italia 2027 è stato assegnato al Chianti Classico Sacello 2023 di Arillo in Terrabianca, azienda con una tenuta a Radda in Chianti, in provincia di Siena. La bottiglia ha ricevuto anche i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento della guida. Il premio speciale mette in evidenza il rapporto tra la qualità del vino e il suo costo. Secondo il Gambero Rosso, il Sacello 2023 si trova normalmente in enoteca e negli shop online a meno di 20 euro.

Nello specifico, nella scheda dedicata alla cantina la guida lo colloca nella fascia tra 15 e 19 euro. Nell’edizione 2027 non manca infatti il riconoscimento ai migliori vini sotto i 15 euro premiati con i Tre Bicchieri, provenienti da diverse regioni italiane. Il Sacello premiato è un Chianti Classico DOCG dell’annata 2023, prodotto interamente con uve Sangiovese. Come riporta la scheda tecnica della cantina, la vinificazione avviene in serbatoi di acciaio a temperatura controllata. Le uve provengono dalla zona di Radda in Chianti, nel cuore della Toscana. Per l’annata 2023 sono state prodotte circa 20.000 bottiglie.

Nella sua descrizione, il Gambero Rosso mette in evidenza il colore rubino del vino e un profilo aromatico in cui si riconoscono richiami alla frutta rossa e ai fiori. Tra le note indicate compaiono l’amarena e la violetta, accompagnate da sfumature più terrose. Dietro la bottiglia c’è il progetto di Urs Burkard e Adriana Belloni, che comprende tre tenute toscane: Terrabianca nel Chianti Classico, Il Tesoro a Massa Marittima, in Maremma, e Colle Brezza a Pienza, in Val d’Orcia.

Vini d’Italia 2027: la guida del Gambero Rosso

La guida Vini d’Italia 2027 segna la quarantesima edizione della pubblicazione del Gambero Rosso. Il volume prende in esame la produzione vitivinicola nazionale attraverso le degustazioni delle bottiglie presentate dalle cantine, offrendo una panoramica su denominazioni, territori e produttori. Per questa edizione sono indicate 2.614 aziende e oltre 23.000 vini. I riconoscimenti dei Tre Bicchieri sono complessivamente 540, vale a dire 32 in più rispetto alla guida del 2026.

A questi si affiancano 13 premi speciali, tra cui quello per il Miglior acquisto dell’anno assegnato appunto al Sacello 2023. Il simbolo dei Tre Bicchieri contraddistingue i vini che ottengono il massimo riconoscimento della guida. L’elenco comprende bottiglie di diverse tipologie, dai rossi ai bianchi fino agli spumanti, e riunisce produzioni provenienti da tutte le regioni italiane. La panoramica dei Tre Bicchieri 2027 regione per regione permette di osservare come i riconoscimenti siano distribuiti lungo tutta la penisola, dalle aree alpine alle isole.

Ogni territorio contribuisce con vitigni e tradizioni differenti, offrendo ai lettori della guida una scelta ampia di etichette da conoscere. Quest’anno, ancora una volta, la Toscana è in testa alla classifica con 100 riconoscimenti, seguita dal Piemonte con 82 e dal Veneto con 49. Seguono il Trentino-Alto Adige, con 40, e la Lombardia, con 37.