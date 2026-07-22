Tutte le vincite della Lotteria Italia mai incassate: maxi cifra

Alla scoperta delle vincita della Lotteria Italia mai incassate, la cifra è maxi: cosa succede se non si ritirano i premi e dove tornano i soldi

Il caso della vincita da quasi 600.000 euro al Superenalotto ancora in attesa di riscossione a Bari ha acceso i fari su una questione importante: i premi non ritirati delle lotterie in Italia.

Le vincite mai incassate della Lotteria Italia: una cifra maxi

Secondo i dati forniti da Agimeg, l’Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco, solo per quanto riguarda la Lotteria Italia, dal 2002 a oggi non sono stati riscossi premi per 31 milioni di euro.

Il record negativo risale all’edizione 2008 della Lotteria Italia, quando non venne ritirato il primo premio dal valore di 5 milioni di euro che spettava a un biglietto acquistato a Roma.

In quel caso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decise di assegnare due primi premi, da 5 milioni l’uno, nell’edizione successiva: nel 2009, dunque, fu il primo e unico caso nella storia in cui vennero assegnati due primi premi della Lotteria Italia.

Tra il 2015 e il 2016 non sono stati incassati premi per un valore totale di 2,9 milioni di euro: la maggior parte di questa cifra appartiene al premio da 2 milioni di euro vinto in provincia di Caserta ma mai reclamato.

Un caso simile risale a qualche anno prima, nel 2012, quando non venne riscosso il secondo premio da 2 milioni di euro; nello stesso anno furono quasi 3 i milioni di euro lasciati nelle casse dello Stato. Due anni più tardi, nel 2014, il totale delle vincite non riscosse arrivò a 1,7 milioni, tra cui il quarto premio ‘dimenticato’ a L’Aquila.

Per quanto riguarda l’ultima edizione della Lotteria Italia, nessuno premio di prima categoria è stato dimenticato, ma non sono stati ritirati 26 premi sui 210 totali, per un valore complessivo di 600.000 euro.

Il biglietto vincente della Lotteria Italia 2025/2026 da 5 milioni di euro è stato venduto a Roma, mentre il secondo da 2,5 milioni di euro è rimasto in provincia: ad acquistarlo un fortunato di Ciampino. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato venduto a Quattro Castella in provincia di Reggio Emilia. Quarto premio da 1,5 milioni di euro andato a Jerzu in provincia di Nuoro, quinto da 1 milione ad Albano Laziale.

Dove finiscono i soldi non riscossi delle lotterie

Sono in molti a chiedersi che fine facciano i soldi delle vincite non riscosse delle varie lotterie italiane: ogni gioco è caratterizzato da scadenze e procedure precise riguardo i mancati incassi entro i tempi stabiliti.

Le somme seguono le destinazioni previste dai relativi regolamenti dei giochi, dal Superenalotto alla Lotteria Italia, passando per il Lotto e così via: a seconda delle regole della specifica lotteria, possono tornare nella disponibilità dell’Erario o essere gestite in maniera diversa.

Per quanto riguarda la Lotteria Italia, i vincitori hanno 180 giorni di tempo per reclamare i premi: al termine di questo periodo, se nessuno si presenta con il biglietto vincente, il denaro torna nelle casse dello Stato.

Il consiglio per i giocatori è quello di conservare il biglietto per alcune settimane prima di gettarlo via e di ricontrollarlo a distanza di tempo: può sempre capitare di leggere male in prima battuta, quindi tentare di nuovo sicuramente non nuoce.

L’importante è che la giocata venga verificata entro i tempi stabiliti, quindi non oltre il 180esimo giorno dalla proclamazione dei vincitori. Solitamente il pagamento della somma vinta alla Lotteria Italia avviene entro 45 giorni dalla richiesta di riscossione.