A Palermo sta facendo discutere il caso di quello che è stato definito "il primo villaggio di Natale lgbtqia+ in Italia": le polemiche e le reazioni

L’allestimento del villaggio di Natale lgbtqia+ a Palermo ha dato vita a non poche polemiche: per il Comune, l’evento in programma dal primo dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 in via Argenteria, alla Vucciria, è abusivo

Palermo, il villaggio di Natale lgbtqia+ è un caso

Gli organizzatori lo hanno definito “il primo villaggio di Natale lgbtqia+ in Italia”, annunciando la presenza di stand, artisti di strada, eventi letterari, mostre d’arte e degustazioni di specialità tradizionali siciliane. All’inaugurazione era previsto l’arrivo di un Babbo Natale gay, interpretato da Salvo Inguì, primo mister Gay Italia. Per il Comune di Palermo, tuttavia, mancano le carte in regola affinché si possano svolgere tutte le attività fin qui elencate.

Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito web del Comune di Palermo, l’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, ha spiegato che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione per il villaggio oggetto delle polemiche:

“Preciso che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione per lo svolgimento dell’iniziativa relativa alla realizzazione di un villaggio natalizio con un Babbo Natale gay ed esprimo la mia ferma contrarietà alle modalità con cui è stata presentata questa manifestazione abusiva. Il Natale non è una semplice ricorrenza commerciale, bensì una festività divenuta parte integrante della nostra identità storica, culturale e religiosa”.

Anche l’Assessore comunale alla Cultura, Antonio Rini, ha precisato come dal Comune non sia arrivato alcun via libera al villaggio: “Fino a quando guiderò l’assessorato alla Cultura, il Comune non darà mai l’ok, nell’ambito della propria programmazione culturale natalizia, a iniziative che snaturino il significato dei simboli della nostra tradizione – le parole di Rini riportate da ‘Palermo Today’ – il rispetto dei diritti di tutti non è in discussione, ma la loro affermazione non deve necessariamente passare attraverso la rivisitazione delle nostre tradizioni. I diritti vanno rispettati, ma le tradizioni non si possono assolutamente profanare”.

Le reazioni di assessori e consiglieri

Giuliano Forzinetti, assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo, ha parlato così del villaggio di Natale: “Ritengo profondamente inopportuno trasformare una ricorrenza così significativa in un’occasione di provocazione e contrapposizione, anziché valorizzarne il messaggio di pace, solidarietà, condivisione e unità – si legge sul sito ufficiale del Comune – siamo convinti sostenitori della libertà di espressione e del rispetto della dignità di ogni persona, ma ritengo che, in questa circostanza, si sia superato il limite del buon senso e dell’opportunità”.

E ancora: “Difendere il significato del Natale, le nostre radici cristiane e le nostre tradizioni non significa negare i diritti di nessuno, ma rivendicare il rispetto di un patrimonio religioso e culturale che abbiamo il dovere di custodire e valorizzare”.

Sulla questione era intervenuto anche il deputato regionale Gianfranco Miccichè: “Mi chiedo se gli ideatori di questa iniziativa si rendano conto di quanto una simile rappresentazione ridicolizzi il senso di battaglie condotte per decenni da chi, come me, crede profondamente nei diritti umani e civili. Non è una questione di moralismo né di conservatorismo – si legge su ‘Repubblica’ – è una questione di rispetto per la serietà di queste battaglie e per tutti i gay che vogliono vivere la loro vita senza discriminazioni e senza sentirsi obbligati a mettere le calze a rete”.