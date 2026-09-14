Villa Verdi, Muti contro il Governo: la replica di Giuli

Villa Verdi, Riccardo Muti contro il Governo attuale e i precedenti: "Hanno fatto schifo". E arriva la replica del Ministro della Cultura Giuli

Si torna a parlare della questione legata al futuro di Villa Verdi: Riccardo Muti è intervenuto pubblicamente, criticando non solo il Governo attuale ma anche gli esecutivi passati, chiedendo di darsi una mossa per recuperare un luogo colmo di storia.

Villa Verdi, Riccardo Muti contro il Governo

Le parole del Maestro Riccardo Muti sono arrivate in occasione di ‘Notturno’, l’iniziativa musicale organizzata proprio davanti a Villa Verdi per richiamare l’attenzione sul recupero della dimora di Giuseppe Verdi.

Di fronte allo storico edificio di Sant’Agata di Villanova sull’Arda, Muti ha chiesto un rapido intervento dopo il passaggio della villa allo Stato: “Dobbiamo darci una mossa, che sia il governo di destra, di centro e di sinistra, hanno fatto schifo, c’è stato un abbandono – le parole del Maestro riportate da ‘Repubblica’ – volete svegliarvi? Questo luogo deve risuonare delle note nate qui, si faccia presto a togliere l’imbarazzo di fronte al mondo”.

E ancora: “Verdi è il Michelangelo della musica. Questo luogo è sacro, non solo per gli italiani ma per il mondo che ci guarda e che della musica di Verdi si ciba. Il giardino deve risuonare di quelle note nate in quegli spazi. Il nostro è un appello attraverso le note, facciamo risuonare un luogo che non appartiene più a Busseto, all’Italia o all’Europa, bensì al mondo.

Quel mondo che ci sta guardando. La gente vi verrà in pellegrinaggio e, vedendo anche il passaggio padano che le sta attorno, comprenderà appieno ciò la sostanza della musica di Verdi: compositore che fu anche concentrato sull’attività produttiva dei suoi possedimenti agrari, che sorvegliava meticolosamente, e che per il suo territorio fu un benefattore, poiché fece costruire un ospedale e abitazioni decorose per i contadini”.

Muti si è poi rivolto al Ministro della Cultura Alessandro Giuli, tra gli ospiti attesi della serata in onore di Verdi: “Da lui non vorrò sentire parole. Solo due sillabe, che sono anche due note: si fa. Perché non c’è più tempo da perdere. Cominciare a occuparcene oggi è già troppo tardi: ieri dovevamo cominciare, perché non sfigurare dinanzi al mondo. Poi, chi vivrà vedrà se Giuli si impegnerà come sembra ben disposto a fare”.

La replica del Ministro Giuli a Muti

La risposta di Giuli non si è fatta attendere: il Ministro ha parlato direttamente alla serata musicale promossa da Riccardo Muti nel giardino di Villa Verdi, impegnandosi a rimettere in sesto la residenza entro un anno.

“Tempo un anno e villa Verdi riaprirà al pubblico. Se i lavori non dovessero andare avanti secondo i programmi, mi metterò io a dipingerne le pareti. Dal 2024 a oggi lo Stato ha investito quasi 20 milioni su villa Verdi, sia per l’acquisto-esproprio sia per il restauro e la rigenerazione del giardino e dell’edificio, che va consolidato e messo in sicurezza”.

A proposito delle parole pronunciate dal Maestro Muti circa il comportamento di tutti i Governi, Giuli ha replicato: “Il Maestro ha detto una verità parziale. Perché se in passato c’è stato disinteresse da parte della politica sulle sorti della villa, questo Governo ha invece cominciato a occuparsene”.

A fine serata, il Ministro Giuli ha gettato uno sguardo all’interno della villa da una porta-finestra laterale socchiusa per poi spiegare: “Il vero problema di questo posto è la struttura esterna: l’interno, gli arredi sono in condizioni pressoché perfette. Il giardino è stato parzialmente sistemato e verrà affidato al Fai, che ne garantirà una gestione perfetta. Quindi qualsiasi governo venga dopo di noi, erediterà una situazione risolta”.