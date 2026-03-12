Nuovo inquilino a "Villa Ronaldo" a Torino: è un altro calciatore

Nuovo inquilino per "Villa Ronaldo" a Torino, la splendida proprietà dove ha vissuto CR7: ora è diventata la casa di un altro giocatore della Juventus

Nel corso della sua esperienza alla Juventus, Cristiano Ronaldo ha vissuto in una splendida villa di Torino, in zona Gran Madre: la stessa villa ha adesso un nuovo inquilino e si tratta sempre di un calciatore bianconero.

Lois Openda, attaccante belga della Juventus, si è trasferito nella villa che fu di Cristiano Ronaldo: il trasloco è avvenuto nelle scorse settimane. Il giocatore arrivato in estate dal Lipsia si è spostato nella ex villa di CR7 insieme alla moglie e ai bambini.

Come detto la villa si trova in zona Gran Madre: l’immobile di circa mille metri quadrati, disposti su quattro piani, è dotato anche di ulteriori 300 metri quadrati giardino. L’abitazione è protetta da siepi e telecamere che garantiscono la privacy e grazie alla posizione collinare, offre una vista spettacolare sulla città di Torino.

Al piano terra ci sono due appartamenti con guardiola, una spa con sauna, bagno turco e piscina interna e anche una camera per gli ospiti con bagno privato. Il tutto si affaccia direttamente sull’immenso giardino e su una porzione di prato all’inglese recintata come area gioco per i bambini.

Cucina, ampio salone e sala da pranzo compongono il primo piano, insieme a un’altra camera da letto, bagno e lavanderia. Al secondo piano ci sono due camere da letto con bagno e un’ampia zona padronale con una ulteriore camera da letto, un altro bagno e lo spogliatoio. All’ultimo piano c’è un altro appartamento in stile suite.

Fin qui l’esperienza di Openda alla Juventus è stata al di sotto delle aspettative: acquistato in prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro dal Lipsia, l’attaccante classe 2000 nato a Liegi ha faticato a trovare spazio da titolare, prima con Tudor e poi con il suo sostituto, il tecnico Luciano Spalletti.

Una villa a tinte bianconere: continua la tradizione

Openda è il quarto giocatore della Juventus che va a vivere nella villa situata in zona Gran Madre: oltre al belga, altri calciatori della ‘Vecchia Signora’ avevano vissuto nella splendida residenza con vista mozzafiato su Torino.

Prima di Openda, come detto, la proprietà era occupata da Cristiano Ronaldo: il portoghese, presente nella classifica degli sportivi che fanno vendere di più, ha vestito la maglia bianconera per tre stagioni, mettendo a segno 101 gol in 134 partite e vincendo due Scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane.

Dopo Cristiano Ronaldo, per un breve periodo la villa è stata abitata da Nico Gonzalez, attaccante argentino che la Juventus ha acquistato nell’estate del 2024 dalla Fiorentina, versando circa 38 milioni di euro tra base fissa e bonus. Gonzalez è rimasto un solo anno in bianconero (totalizzando 5 gol in 38 presenze) ed è stato ceduto in prestito agli spagnoli dell’Atletico Madrid.

Ancora prima di Openda, Cristiano Ronaldo e Nico Gonzalez, la villa torinese in zona Gran Madre era stata abitata da Paul Pogba. Il centrocampista francese arrivò alla Juventus dal Manchester United a costo zero e in bianconero ha giocato per quattro stagioni, vincendo ogni lo Scudetto ogni anno.