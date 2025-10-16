Villa Oleandra, la storica residenza di George Clooney sulle sponde del lago di Como, è in questi giorni completamente avvolta da teli e impalcature

Chi passa in barca davanti a Villa Oleandra, la celebre residenza di George Clooney sul Lago di Como, in questi giorni fatica quasi a riconoscerla. L’elegante dimora, infatti, è completamente circondata da impalcature. L’immagine della facciata della villa avvolta e “impacchettata” nei ponteggi sta facendo molto parlare: cosa sta succedendo alla villa di Clooney?

Lavori in corso a Villa Oleandra

Quando si parla di George Clooney e della moglie Amal Alamuddin, è inevitabile pensare alla splendida Villa Oleandra, residenza storica sul lago di Como. Acquistata dall’attore nel 2002, la dimora di Laglio è diventata negli anni un luogo significativo per la coppia di Hollywood. È qui che l’attore non solo si rifugia lontano dai set cinematografici ma riceve amici e colleghi e organizza eventi di beneficenza. Inoltre, sempre qui trascorre le vacanze con la moglie Amal e i figli gemelli, Alexander ed Ella.

Da oltre vent’anni, la presenza dei Clooney a Laglio è ormai nota e quando la famiglia arriva alla villa vengono sempre attivate misure extra di sicurezza. In questi giorni, però, la scena è diversa. Chi passa di fronte alla residenza non trova più la vista elegante e riconoscibile dell’edificio, ma un cantiere vero e proprio. Le impalcature avvolgono la villa su tutti i lati, nascondendo quasi completamente la vista del palazzo.

Non è ancora chiaro se si tratti di una semplice manutenzione o di una ristrutturazione più profonda, ma l’estensione del cantiere fa pensare a interventi di una certa importanza. La discrezione che da sempre caratterizza la vita privata della coppia si riflette anche nel modo di gestire questi lavori: nessuna dichiarazione ufficiale, nessun annuncio, solo un cantiere protetto da teli bianchi. Secondo le prime indiscrezioni che si possono leggere su ‘Qui Como’, i lavori potrebbero riguardare il rifacimento delle facciate e il restauro dei serramenti, con l’obiettivo di preservare il fascino storico dell’edificio.

Altri ipotizzano che Clooney abbia deciso di rinnovare gli interni o migliorare l’efficienza energetica della residenza, in linea con le nuove normative ambientali. Nel frattempo, Clooney è stato avvistato di recente sulle acque del lago a bordo di una nuova imbarcazione di lusso, un autentico “salotto galleggiante” che ha debuttato proprio in occasione della sua ultima permanenza.

La regola di George e Amal per gli ospiti a Villa Oleandra

Oltre ai lavori in corso, la coppia Clooney è tornata a far parlare di sé per una particolare regola che vige in tutte le loro case, inclusa la celebre residenza di Laglio. A rivelarlo è stata Amal Clooney in un’intervista a Glamour UK: “È sempre più difficile creare spazi davvero privati”, ha raccontato l’avvocatessa. Per questo motivo, in ogni casa dei Clooney, all’ingresso è presente un cestino destinato ai telefoni cellulari.

Gli ospiti che varcano la soglia di Villa Oleandra devono depositare in questo cestino i propri dispositivi, rinunciando a scattare foto, controllare messaggi o navigare sui social. Una regola che può sembrare insolita, ma che riflette la filosofia della coppia: proteggere la sfera privata e favorire la connessione umana, quella autentica. Amal ha spiegato che questo semplice gesto aiuta a “creare un ambiente senza distrazioni digitali”, dove si può parlare, ridere e godersi la compagnia senza la presenza costante degli schermi.