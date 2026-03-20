Villa Mussolini va al Comune di Riccione: l'asta decisiva

Il Comune di Riccione ha acquisito Villa Mussolini: si è aggiudicato l'asta per la proprietà che in passato è stata anche la residenza estiva del Duce

Villa Mussolini va al Comune di Riccione che si è aggiudicato l’asta dopo la decisione della Cassa di Risparmio di Rimini di metterla in vendita: all’asta l’amministrazione comunale ha battuto l’offerta presentata da una società privata.

Il Comune di Riccione si aggiudica Villa Mussolini

Stando a quanto si legge sul ‘Corriere della Sera’, l’offerta presentata da parte del Comune di Riccione sarebbe poco superiore al milione di euro: alcune indiscrezioni circolate nelle scorse settimane parlavano di 1,2 milioni di euro.

La Fondazione Carim (la Cassa di Risparmio di Rimini) non aveva messo la questione economica in cima ai criteri di scelta del nuovo acquirente, ma puntava di più sui progetti di chi era disposto ad acquisire la villa appartenente al Duce. Da questo punto di vista l’amministrazione comunale di Riccione ha convinto grazie all’offerta culturale in continuità con quanto proposto negli ultimi anni, tra grandi mostre fotografiche ed eventi pubblici.

Per acquistare Villa Mussolini erano rimasti due acquirenti in lizza: il Comune di Riccione e una società privata che faceva capo a un imprenditore. All’asta avrebbe partecipato anche un terzo soggetto, un’azienda produttrice di piadine subito scartata.

La nota ufficiale della Fondazione Carim

L’annuncio della vendita dell’immobile è arrivato direttamente da parte della Fondazione Carim che sul proprio sito ufficiale ha pubblicato una nota, con cui ha spiegato che il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Rimini ha accettato l’offerta del Comune di Riccione. Nella nota, datata 18 marzo 2026, si legge:

“Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, riunitosi nel tardo pomeriggio, ha deciso a maggioranza di accettare l’offerta del Comune di Riccione per l’acquisto di Villa Mussolini. Dopo aver ascoltato pareri e suggerimenti espressi dai componenti del Consiglio Generale, il CdA ha valutato definitivamente le proposte ricevute ed ha quindi espresso la sua scelta. La valutazione delle offerte è stata effettuata in modo complessivo, economico e progettuale”.

Fondazione Carim in un primo momento aveva fissato la scadenza per la decisione sul nuovo acquirente di Villa Mussolini per il 30 gennaio, salvo poi pubblicare un comunicato in cui invitava a pazientare ancora un po’ i soggetti che avevano manifestato l’interesse di acquisti, procrastinando la decisione al 30 maggio di quest’anno. I tempi si sono accorciati e il parere finale è arrivato con più di due mesi di anticipo sulla nuova scadenza.

Dove si trova Villa Mussolini

Villa Mussolini si trova a Riccione: la proprietà è affacciata sul mare, a pochi passi da viale Ceccarini e piazzale Roma. L’immobile, un tempo chiamato Villa Margherita, era il luogo dove Benito Mussolini era solito trascorrere le vacanze estive dal 1934 al 1943.

La costruzione della villa, in stile liberty, risale al 1890; dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la proprietà passò al Demanio Patrimoniale. Vennero poi effettuati dei lavori che ristabilirono il suo assetto originale, eliminando elementi aggiunti come la palazzina e il patio. Per circa diciassette anni, dal 1966 al 1983, la villa divenne di proprietà dello Stato fino a quando, nel 1997, la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini si fece avanti per rilevarla e darla in comodato d’uso al Comune di Riccione.