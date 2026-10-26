Villa Gucci a Roma si svuota: arredi al mercatino dell'usato

Villa Gucci a Roma si svuota: sono stati messi in vendita, al mercatino dell'usato, oggetti d'arredo della dimora romana della famiglia di stilisti

Inizia a svuotarsi Villa Gucci, la residenza romana di via della Camilluccia che è appartenuta alla famiglia Gucci, molti oggetti d’arredo sono finiti in vendita al mercatino dell’usato.

Villa Gucci, in vendita al mercatino dell’usato gli oggetti d’arredo

Come riferito da ‘Repubblica’, dai saloni di Villa Gucci a Roma sono stati messi in vendita mobili d’epoca, complementi d’arredo, oggetti di design e anche qualche abito, tutto appartenuto alla quotidianità della famiglia Gucci, dinastia della moda italiana nel mondo.

L’insolita operazione di vendita è emersa grazie ad alcuni annunci pubblicati sui vari social dai gestori del mercatino che hanno annunciato l’arrivo di lotti direttamente dalla casa romana dei Gucci.

Gli oggetti sono stati messi in vendita presso il mercatino dell’usato di via Somalia, zona non centrale della Capitale: dalla famiglia Gucci, si legge sul ‘Corriere della Sera’, è arrivata la decisione di affidare i cimeli della villa a un franchising del vintage. Il titolare dell’attività, a tal proposito, ha spiegato.

“Siamo molto soddisfatti di essere stati scelti, la nostra attività si basa sul concetto di riuso e sostenibilità ambientale, quindi l’idea che oggetti così preziosi vengano non gettati ma riutilizzati è una buona notizia. C’è tanta richiesta, ci chiamano per sapere se sono davvero prodotti griffati, si è scatenata grande curiosità attorno a questo trasloco. Noi abbiamo fatto una valutazione e poi agiamo in conto vendita, i ricavi torneranno ai Gucci”.

Da diversi giorni i camion stanno facendo la spola tra la villa e il negozio, trasportando oggetti unici come una tripolina in pelle, tris di calici a forma di cervo, formascarpe in legno, borse vintage, vasi e felpe dai colori iconici del brand di moda, presenza fissa nelle classifiche dedicata ai marchi italiani di maggior valore al mondo.

I rumors sulla vendita di Villa Gucci

Alla notizia dello svuotamento degli interni di Villa Gucci e la vendita degli oggetti d’arredo c’è chi ha iniziato a parlare di una possibile cessione della dimora romana, da tempo al centro delle voci che riguardano il mercato immobiliare del lusso nella Capitale.

Inizialmente la villa era stata messa in vendita a una cifra vicina ai 15 milioni di euro, senza però trovare un acquirente e dopo qualche tempo circolarono indiscrezioni che parlavano di un ritocco al prezzo verso il basso. Adesso c’è chi vede nel progressivo svuotamento della vita come inizio dei preparativi in vista di una imminente cessione, anche si bisogna ribadire che si tratta di voci ancora da confermare.

La storia di Villa Gucci a Roma

La villa dei Gucci a Roma si trova nel quartiere della Camilluccia, non lontana da via Mario Fani e dallo stadio Olimpico che sarà teatro delle tappe italiane degli Oasis: una proprietà da 1.200 metri quadrati immersa in un parco di 7.000 metri quadrati nella zona nord della Capitale.

La costruzione della villa avvenne per la volontà di mettere radici a Roma di Aldo Gucci, figlio di Guccio, il capostipite della famiglia di stilisti. Nel corso degli anni Quaranta, Aldo decise di trasferirsi, in un momento in cui gli affari si erano ampliati, e iniziò a far costruire la dimora, finita ufficialmente nel 1951.