In vendita Villa Ginori del nobile a cui Puccini dedicò la Bohème

Adagiata sulle rive del lago di Massaciuccoli, l'incantevole Villa Ginori ha visto passare un pezzo di storia della musica: oggi è in vendita, ecco il prezzo

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Un pezzo della storia della musica classica italiana è sul mercato: si tratta di Villa Ginori, incantevole architettura neogotica appartenuta al marchese Carlo Benedetto Ginori Lisci. La storica dimora, che si affaccia sul lago di Massaciuccoli in Toscana, fu frequentata per lungo tempo dal maestro Giacomo Puccini, che dedico la sua “Bohème” proprio al marchese. Oggi la villa è in vendita, e il prezzo naturalmente non è di poco conto: scopriamo qualcosa in più.

Villa Ginori è in vendita ad un maxi prezzo

La cornice in cui sorge Villa Ginori è quella del lago di Massaciuccoli, piccolo specchio d’acqua costiero della Toscana. Si trova nel comune di Massarosa, in provincia di Lucca, e oggi appartiene all’area naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, particolarmente nota dagli amanti del birdwatching per via delle numerose specie di uccelli presenti. L’antica dimora è adagiata sulla sponda orientale del lago, immersa nel verde e costruita su uno dei canali che si tuffano nel bacino, dove trova luogo anche un piccolo imbarcadero.

L’intera proprietà occupa circa 4.000 metri quadrati (distribuiti tra otto edifici) e 10 ettari di terreno: la villa principale, da sola, conta circa 1.200 metri quadrati e ospita numerose stanze, nonché una splendida veranda dal soffitto a cassettoni che si affaccia direttamente sull’acqua. Accanto, ci sono una dimora ottocentesca di 800 metri quadrati, una club house, una cappella privata, una limonaia e altri edifici di servizio.

La tenuta è oggi in vendita, nel catalogo di Lionard Luxury Real Estate: “Villa Ginori racconta una dimensione del lusso che va oltre il valore materiale di una proprietà. Un edificio può essere restaurato, trasformato, adattato a nuove esigenze. Quello che non si può ricreare è la sua storia, il rapporto con le persone che lo hanno vissuto e con il territorio a cui appartiene” – ha spiegato il fondatore dell’agenzia immobiliare Dimitri Corti, come riporta la “Repubblica”. Il prezzo di vendita? Si parla di ben 7 milioni di euro, con i quali si può però acquistare un tassello di storia.

La storia di Villa Ginori e del suo proprietario

Villa Ginori è infatti storicamente legata al maestro Giacomo Puccini, uno dei più importanti compositori italiani dell’800. Facciamo un passo indietro: la proprietà su cui oggi sorge la dimora venne acquistata nel 1887 dal marchese Carlo Benedetto Ginori Lisci, erede dell’azienda manifatturiera fiorentina di porcellane Ginori di Doccia. L’intera proprietà comprendeva anche il lago di Massaciuccoli, su cui si protendeva un antico casolare da ristrutturare. Dopo oltre 15 anni di lavori, nacque l’incantevole villa che mantiene intatto il suo fascino ancora oggi.

Sulla sponda opposta del bacino, in località Torre del Lago, sorgeva invece l’abitazione di Giacomo Puccini – trasformata poi in una villa museo in suo onore. Il compositore era solito frequentare Villa Ginori, diventando grande amico del marchese e condividendo con lui le giornate passate a caccia. Tanto che, nel 1896, pubblicò la sua “Bohème” dedicandola proprio a Carlo Benedetto Ginori Lisci. Nel salone principale della villa, è conservato il pianoforte che Puccini soleva suonare quando era in visita dal suo amico, un pezzo da collezione appartenente agli eredi della famiglia Ginori che ne sono ancora proprietari.