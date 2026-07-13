"Vendesi proprietà iconica": Villa Frescot, la splendida dimora torinese appartenuta agli Agnelli, è ancora sul mercato ad una cifra sensazionale

Situata sulle colline torinesi, da cui gode di un panorama meraviglioso, Villa Frescot è un vero gioiello: la storica dimora appartenuta alla famiglia Agnelli è non soltanto un capolavoro architettonico, ma anche un museo ricco di opere d’arte uniche al mondo. La villa è in vendita ormai da tempo, dopo le lunghe vicende familiari che l’hanno vista protagonista, e a quanto pare la transazione non è delle più semplici. Ecco che cosa sappiamo.

Dove si trova Villa Frescot di Gianni Agnelli

Ben 29 camere e 15 bagni caratterizzano l’edificio principale di Villa Frescot, quella che è la dimora padronale – la quale si dipana su oltre 1.200 metri quadrati: l’intera proprietà è ancora più grande, dal momento che include anche una dépendance e una terza struttura adibita ad autorimessa, oltre ovviamente all’enorme parco che circonda il tutto. L’incantevole villa ottocentesca sorge alle porte di Torino, a cavallo tra i quartieri di Cavoretto e di Borgo Po. È dunque in questo gioiello immerso tra le colline piemontesi che la famiglia Agnelli trascorreva la sua quotidianità.

Villa Frescot, costruita sulle fondamenta di una vecchia cascina settecentesca, è stata acquistata da Gianni Agnelli: qui si è trasferito assieme alla moglie Marella Caracciolo verso la fine degli anni ’60. Le sue ampie sale hanno accolto alcuni dei personaggi più importanti dell’epoca, tra cui Francesco Cossiga e Margaret d’Inghilterra, oltre ad aver fatto da sfondo ad incontri informali con celebrità sportive e del mondo dello spettacolo. Nel 2003, alla morte di Agnelli, la villa è passata nelle mani di sua moglie fino a quando è rimasta in vita. Dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2019, la proprietà è stata ereditata dalla figlia Margherita.

Quanto costa Villa Frescot e da quanto tempo è in vendita

Villa Frescot, una volta divenuta di proprietà di Margherita Agnelli, è stata messa in vendita. Inizialmente è stata proposta ai suoi familiari, che però hanno rifiutato l’acquisto. La dimora è dunque finita nel catalogo delle agenzie immobiliari, nel tentativo di trovare un nuovo proprietario. La transazione si è rivelata sin da subito molto difficile: la villa è in vendita ormai dal 2023, e ben pochi hanno tentato una trattativa, senza però che quest’ultima andasse mai in porto. Ora, ad occuparsi della compravendita è la prestigiosa agenzia Sotheby’s, che da sempre ha nel suo portafogli proprietà di lusso in tutto il mondo.

E il prezzo? Sebbene la trattativa sia sempre stata riservata, in un primo momento si è partiti da una richiesta di ben 10 milioni di euro. Qualcuno avrebbe mostrato il proprio interesse per l’immobile: negli anni passati, si sarebbero fatti avanti l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani e sua sorella Al Mayassa, tuttavia avrebbero rinunciato all’investimento dirottando altrove le loro attenzioni.

Ci sono in effetti complicazioni oggettive che renderebbero la trattativa alquanto ostica. La villa, che viene descritta come una “proprietà iconica”, versa in condizioni non proprio ottimali, e su di essa pesa la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti alcuni dipinti scomparsi dalla collezione Agnelli. Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, pare che Villa Frescot sia ora in vendita ad un prezzo che si aggira attorno ai 6 milioni di euro, sebbene non vi sia stata alcuna comunicazione ufficiale. Non resta quindi che attendere un investitore disposto ad affrontare questi ostacoli per accaparrarsi un vero e proprio pezzo di storia dell’Italia.