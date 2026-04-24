In vendita a Roma la villa della famiglia Gucci, da 2.000 metri quadrati complessivi, immersa in un parco privato di 2,5 ettari: quanto costa

A Roma è in vendita la storica villa della famiglia Gucci: una residenza incantevole che rispecchia il fascino e lo stile di uno dei marchi più influenti nel settore della moda e del Made in Italy.

Quanto costa la villa della famiglia Gucci a Roma

La residenza romana della famiglia Gucci fa parte di una proprietà di circa 2.000 metri quadrati complessivi, in un parco privato di 2,5 ettari che la isola dal resto della città. Trovano spazio una piscina e un lastrico solare trasformato in belvedere, da dove è possibile osservare l’Altare della Patria.

Il primo piano dispone di un’ampia cucina, una sala da pranzo e una sala hobby con camino e biliardo, uno studio e sette camere da letto, ognuna con il proprio bagno. Al secondo piano, invece, c’è la camera da letto principale provvista di servizi; salendo ancora si arriva alla terrazza panoramica su vista mozzafiato su Roma.

Oltre alla villa principale, c’è anche una struttura secondaria che rappresenta la soluzione ideale qualora ci fosse la necessità di ospitare più persone, previa una mirata ristrutturazione. La proprietà della famiglia Gucci a Roma, nel 2023, era stata messa in vendita a un prezzo iniziale di 15 milioni di euro: adesso, con il passaggio del mandato a un’altra società di real estate, la cifra è scesa a 11,5 milioni di euro.

Dove si trova la villa Gucci a Roma

La storica villa della famiglia Gucci a Roma si trova in Via della Camilluccia, nel cuore di uno dei quartieri residenziali più riservati della Capitale: una location esclusiva, circondata da ambasciate internazionali, con una vista panoramica sull’Altare della Patria e sul Centro Storico della Città Eterna, da cui dista solamente pochi chilometri.

L’architettura della villa, elegante e signorile, è fortemente ispirata al tradizionale stile inglese: a influire su questa scelta stilistica fu la moglie di Aldo Gucci, Olwen Price, che era di origine britannica. Al tempo stesso, l’edificio presenta anche influenze toscane che riflettono le radici della famiglia degli stilisti, come il colore terroso della facciata e l’uso di materiali quali cotto e travertino.

La costruzione della villa, completata nel 1951, avvenne per volontà di Aldo Gucci che qualche anno prima acquistò la proprietà quando decise di trasferirsi da Firenze a Roma, con l’obiettivo di espandere l’azienda di famiglia nella Capitale. Aldo Gucci fece costruire la villa da zero insieme alla moglie Olwen Place, alla quale si devono i dettagli squisitamente britannici.

Aldo Gucci e la moglie vissero per anni nella dimora capitolina insieme ai figli che, una volta cresciuti e sposati, si trasferirono lì insieme ai rispettivi consorti: fu proprio per ospitare l’intera famiglia che Aldo decise di far costruire l’altro edificio accanto alla villa principale.

Proclamato primo ambasciatore italiano nella moda dal Presidente J.F. Jannedy, Aldo Gucci venne interpretato da Al Pacino nel film ‘House of Gucci’ diretto da Ridley Scott e uscito al cinema nel 2021. Figlio maggiore di Guccio Gucci, il fondatore dell’azienda che porta il nome di famiglia, Aldo ha ricoperto il ruolo di Presidente dalla Casa di moda dal 1953 al 1986; la sua morte avvenne a Roma nel 1990 all’età di 84 anni.