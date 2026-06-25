Villa Certosa di Berlusconi venduta agli Al Thani: il prezzo

Villa Certosa, la storica residenza estiva in Sardegna di Silvio Berlusconi, sarebbe stata venduta alla famiglia qatariota degli Al Thani: i dettagli

Svolta nel futuro di Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna: la proprietà sarebbe stata venduta dopo mesi di voci legate alla sua cessione.

Villa Certosa di Berlusconi in Sardegna venduta agli Al Thani

Secondo quanto riportato da ‘Ansa’, la società immobiliare che fa capo al gruppo Fininvest ha confermato di aver accettato la proposta vincolante formulata da soggetti stranieri per la cessione di Villa Certosa: la conferma è arrivata da un portavoce dopo le voci circolate riguardo la cessione della storica residenza estiva di Silvio Berlusconi.

Ad acquistare la proprietà sarebbe stata una holding della famiglia qatariota degli Al Thani, sceicco che in Sardegna ha già effettuato numerosi investimenti, su tutti in Costa Smeralda con la Qatar Foundation e anche a Olbia. L’operazione, sempre stando a quanto riferito dall’agenzia, sarebbe di 350 milioni di euro.

Resta ancora incertezza sul futuro di Villa Certosa dopo il cambio di proprietà: tra le varie ipotesi avanzate, prende largo quella legata al mondo alberghiero: data la sua vasta estensione, la villa potrebbe essere stata acquistata dalla famiglia qatariota proprio con l’intento di trasformarla in un resort di lusso, anche se si attendono conferme a tal proposito.

Situata a Porto Rotondo, frazione di Olbia, la villa è stata per anni la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna: l’ex Presidente del Consiglio la acquistò durante gli anni Ottanta quando ancora era conosciuta con il nome di Villa Monastero, e decise di dare il via a diversi lavori di ristrutturazione e ampliamento.

La proprietà è nota per l’enorme parco che la circonda e la presenza di diverse piscine all’aperto, di villette per gli ospiti, spa, campi da calcio e da golf, un orto medicinale, l’eliporto e un vulcano artificiale. Nel corso degli anni, Berlusconi ha ricevuto importanti figure politiche italiane e straniere nella sua residenza sarda, compresi diversi Capi di Stato.

Chi è Al Thani

Come detto dietro l’acquisto di Villa Certosa, la storica residenza in Sardegna di Silvio Berlusconi, ci sarebbe la famiglia degli Al Thani e in particolare Hamad bin Jassim Al Thani, capo della Qatar Investment Authority, tra i maggiori fondi sovrani al mondo.

Tra gli uomini più ricchi del pianeta, HBJ (come viene chiamato da molti negli ambienti finanziari) non è solo un affermato uomo d’affari, ma anche una figura di spicco nel mondo della politica: in Qatar ha ricoperto il ruolo di Primo Ministro dal 2007 al 2013 ed è stato anche Ministro degli Esteri.

Nato a Doha nel 1959, Hamad bin Jassim è il pronipote di Jassim bin Mohammed Al Than, il padre fondatore del Qatar moderno e cugino di secondo grado di Tamim bin Hamad Al Thani, attuale emiro del Qatar. Nel 2007 “su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri” ha ricevuto il titolo di Cavaliere di gran croce dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, una delle massime onorificenze straniere del nostro Paese.

Tre anni più tardi ha ricevuto la Laurea honoris causa in Lettere Umane da parte dell’Università libanese americana. Da molti Hamad bin Jassim Al Thani è considerato uno dei principali artefici della trasformazione del Qatar come attore di primo piano nello scenario internazionale, grazie soprattutto alle iniziative diplomatiche e alle politiche di avvicinamento all’Arabia Saudita.