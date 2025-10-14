Dopo le riprese girate a Milano, la produzione de "Il Diavolo veste Prada 2" si sposta sul lago di Como: Villa del Balbiano è la nuova location

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Non poteva mancare una tappa sul lago di Como, per le riprese de “Il Diavolo veste Prada 2”: a fare da sfondo ad alcune delle scene – probabilmente già pronte a diventare iconiche – è la splendida Villa del Balbiano, capolavoro architettonico che incarna eleganza e stile. Proprio come Miranda Priestly e il raffinato mondo di cui si è circondata. Gran parte del cast, tra cui Anne Hathaway ed Emily Blunt, ha già raggiunto la location affacciata sul lago, e ora c’è grande attesa per l’arrivo delle altre star.

Le riprese de “Il Diavolo veste Prada 2” a Villa del Balbiano

Dopo giorni di riprese nel centro storico di Milano, dove è stato allestito un set super blindato, la produzione de “Il Diavolo veste Prada 2” si sposta sul lago di Como per un cambio di location. Il film, attesissimo sequel del successo del 2006, vanta ancora una volta un cast d’eccezione, che nelle prime settimane di ottobre ha conquistato il capoluogo lombardo. Tornano Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, ma ci saranno anche delle new entry che hanno catturato l’attenzione del pubblico milanese – tra cui Kenneth Branagh. Non mancano poi comparse di elevata caratura, che dovrebbero includere Lady Gaga e Donatella Versace.

Gran parte del cast de “Il Diavolo veste Prada 2” si è spostato a Tremezzina, piccolo borgo affacciato sul lago di Como, dove si trova la magnifica Villa del Balbiano. Conosciuta come location per matrimoni spettacolari (tra cui quello di Elettra Lamborghini), nel 2021 ha ospitato anche le riprese di House of Gucci, che ha visto Lady Gaga nei panni della protagonista. Ora l’antica dimora lariana sarà nuovamente blindata, stavolta per la produzione del film diretto da David Frankel.

Le prime riprese a Villa del Balbiano sono state effettuate lunedì 13 ottobre, utilizzando sia alcune sale interne che i suggestivi spazi esterni, dove si trovano i giardini affacciati sul lago di Como. Ma a quanto pare non è finita qui: si vocifera infatti che il set si sposterà ancora, verso altre location situate sempre lungo le sponde del lago. Tra queste potrebbero esserci Como, Menaggio e Varenna, splendide località dal fascino senza tempo, perfette per ospitare una produzione internazionale di ampio respiro come “Il Diavolo veste Prada 2”.

Tutti i vip sul lago di Como per “Il Diavolo veste Prada 2”

In occasione delle riprese del film, sono molte le star che si sono spostate sul lago di Como. Le prime ad arrivare sono state Anne Hathaway ed Emily Blunt, avvistate nei pressi di Villa del Balbiano. La Hathaway, in particolare, alloggia presso il Grand Hotel Victoria di Menaggio dove è stata presto raggiunta dal marito Adam e dai loro figli. L’attrice si gode così qualche giorno di relax, ovviamente tra una ripresa e l’altra. Nella giornata di domenica 12 ottobre, è stata vista mentre saliva a bordo di un motoscafo con la famiglia, per una gita sul lago.

Meryl Streep è la grande assente: il set lariano de “Il Diavolo veste Prada 2” non l’ha ancora vista protagonista. Secondo le indiscrezioni, tuttavia, la diva è attesa nelle prossime ore per alcune importanti riprese a Villa del Balbiano. È invece in dubbio la presenza di Lady Gaga, che al momento sembrerebbe aver lasciato l’Italia per altri impegni musicali. Potrebbe approdare sul lago di Como nei prossimi giorni, ma sulla sua partecipazione vige ancora il massimo riserbo.