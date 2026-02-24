Villa Arconati, la location "portafortuna" dei big di Sanremo
di
Circondata da un maestoso parco che sorge alle porte di Milano, c’è una splendida residenza storica che rappresenta uno degli esempi più fulgidi del barocchetto lombardo: si tratta di Villa Arconati, nata come dimora di campagna della nobile famiglia Arconati e oggi diventata monumento nazionale. Qui ha sede la Fondazione Augusto Rancilio, che sponsorizza giornate dedicate alle attività culturali e gestisce le aperture al pubblico della villa. Ma la meravigliosa dimora storica è anche legata al Festival di Sanremo: pare infatti che sia una location portafortuna per i cantanti.
