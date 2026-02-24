Villa Arconati, la location "portafortuna" dei big di Sanremo

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Circondata da un maestoso parco che sorge alle porte di Milano, c’è una splendida residenza storica che rappresenta uno degli esempi più fulgidi del barocchetto lombardo: si tratta di Villa Arconati, nata come dimora di campagna della nobile famiglia Arconati e oggi diventata monumento nazionale. Qui ha sede la Fondazione Augusto Rancilio, che sponsorizza giornate dedicate alle attività culturali e gestisce le aperture al pubblico della villa. Ma la meravigliosa dimora storica è anche legata al Festival di Sanremo: pare infatti che sia una location portafortuna per i cantanti.