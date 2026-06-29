Villa Aldobrandini, location del matrimonio El Shaarawy - Pagani

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani hanno pronunciato il fatidico sì: le nozze si sono tenute a Villa Aldobrandini, splendida location alle porte di Roma.

Splendida festa presso Villa Aldobrandini, una delle location più suggestive a poca distanza da Roma: qui si è svolta la cerimonia nuziale di Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani, che hanno festeggiato in grande stile il loro matrimonio – già tenutosi con rito civile un mese fa. La storica dimora, situata a Frascati, ha fatto da sfondo ad uno dei momenti più romantici degli ultimi anni. Nella sua bellissima cornice, il calciatore della Roma e la conduttrice televisiva si sono scambiati i voti nuziali, davanti a molti ospiti provenienti da ogni angolo del mondo.

Dove si è tenuto il matrimonio di Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani

È passato un mese dallo scorso 27 maggio 2026, quando Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani hanno pronunciato il fatidico sì con una cerimonia intima cui hanno partecipato solamente i loro familiari più stretti. Al rito civile, che si è tenuto a Roma, ora ha fatto seguito una splendida festa nuziale in presenza di tantissimi ospiti famosi (e non solo). I due neo sposini hanno celebrato il matrimonio sabato 27 giugno 2026 presso Villa Aldobrandini, una delle più suggestive dimore storiche situata a Frascati, piccolo comune alle porte di Roma.

La storia di Villa Aldobrandini

Villa Aldobrandini è una delle dodici Ville Tuscolane, tra i monumenti storici più affascinanti dell’area dei Castelli Romani. Sorge su un’altura da cui gode di una vista mozzafiato su Frascati e sulle campagne circostanti, e vanta una lunga storia che affonda le radici indietro nei secoli. La dimora venne costruita a cavallo tra il ‘500 e il ‘600, per volere del Cardinale Pietro Aldobrandini: il terreno su cui poggia le fondamenta apparteneva a suo zio, Papa Clemente VIII. Diverse furono le vicende che portarono la villa a passare di mano in mano, acquisita da potenti famiglie come i Pamphili e i Borghese. Solo nella prima metà dell’800 tornò ad essere degli Aldobrandini, che ne sono tuttora i proprietari.

La villa, normalmente preclusa al pubblico, è distribuita su quattro piani e ospita alcune sale davvero affascinanti, decorate in grande stile con affreschi pregiati e statue realizzate da celebri artisti. L’ampio e rigoglioso giardino è impreziosito da un ninfeo, al cui interno si trovano delle Colonne d’Ercole, e da un maestoso Teatro delle Acque, capolavoro del barocco italiano realizzato da Carlo Maderno e Orazio Olivieri. È in questa suggestiva location che si è tenuta la cena di nozze di Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani, tra fiori profumati, romantiche candele e musica di violini.

I dettagli delle nozze El Shaarawy – Pagani e gli ospiti vip

Per la loro festa di matrimonio Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani hanno organizzato davvero ogni dettaglio, con l’aiuto della wedding planner Eva Presutti. Gli sposi, per l’occasione, hanno sfoggiato ben tre abiti diversi per ogni momento della giornata: la Pagani ha scelto alcune creazioni della stilista Francesca Piccini, mentre il calciatore della Roma ha optato per tre smoking firmati Corneliani. Moltissimi gli ospiti vip, da Valentina Vignali e Fabio Stefanini, che sono convolati a nozze poco tempo fa, a Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci, fino a Elettra Lamborghini e suo marito Afrojack che hanno animato la serata con tanta buona musica.