Olimpiadi, il video ufficiale è un caso: "cancellato" Buzzati

Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il video ufficiale è diventato un caso: "cancellato" il dipinto di Dino Buzzati

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 continua a far parlare: c’è da dire che l’evento è stato generalmente apprezzato a livello internazionale, soprattutto per quanto riguarda coreografie, scenografie e ospiti internazionali. Non mancano però alcune polemiche e tra queste una legata al video ufficiale olimpico, da cui è stato “cancellato” un quadro di Dino Buzzati.

Il video ufficiale delle Olimpiadi è un caso: “cancellato” Dino Buzzati

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, qualche settimana prima dello show di San Siro, la troupe incaricata delle riprese per il video ufficiale olimpico da mostrare in mondovisione all’inizio della Cerimonia, si è recata a Cortina d’Ampezzo per girare tra le strade della perla delle Dolomiti.

A gennaio il regista olimpico si era letteralmente innamorato di un dipinto di Dino Buzzati del 1957, intitolato “Piazza del Duomo di Milano“: l’opera raffigura il Duomo trasformato astrattamente in una montagna dolomitica. Un capolavoro che aveva fatto breccia nel cuore del regista, tanto da portarlo a contattare gli eredi dello scrittore, i quali gli hanno aperto le porte della loro casa milanese, consentendogli di fare delle riprese al quadro che adesso è in mostra a Palazzo Reale.

L’opera, dunque, doveva finire nel video ufficiale olimpico: peccato che non ci sia stata alcuna sua traccia nel filmato andato in scena all’inizio della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali. Il quadro è stato “cancellato” dalla clip e i motivi di questa scelta sono sconosciuti.

Interpellato dal ‘Corriere della Sera, Zelda Buffoni e Lorenzo Viganò, rispettivamente vicepresidente e presidente della Fondazione Dino Buzzati, hanno commentato così la decisione: “Siamo davvero molto dispiaciuti, dopo il lavoro che era stato fatto. Non capiamo le ragioni di questa scelta. Nessuno ce ne ha avvisati”.

L’opera di Buzzati

“Piazza del Duomo di Milano” è considerato da molti come il quadro più importate e famoso di Dino Buzzati: rappresenta il Duomo come una montagna dolomitica con guglie e pinnacoli, circondata da pascoli verdi. E proprio la trasformazione astratta della Cattedrale in una montagna delle Dolomiti lo rendeva perfetto per simboleggiare l’unione tra le due sedi delle Olimpiadi Invernali, Milano e Cortina d’Ampezzo.

Il quadro venne realizzato in occasione di un concorso d’arte rivolto a letterati con il pallino dei colori e dei pennelli, proprio come lo era Dino Buzzati: a indire il concorso fu la galleria milanese Apollinaire che nel 1957 propose agli artisti con la passione per la pittura di realizzare un dipinto ispirato a Piazza del Duomo, con l’obiettivo di radunare un numero consistente di opere da esporre in una mostra. A raccogliere la sfida furono solo tre letterati, quindi il progetto della mostra non si concretizzò mai: resta però il capolavoro di Buzzati, un dipinto in cui Piazza Duomo perde i suoi normali connotati e diventa paesaggio dolomitico.

Nato a San Pellegrino di Belluno nel 1906, Buzzati è stato scrittore, giornalista, drammaturgo, librettista, scenografo, costumista, poeta e pittore. Definito il “Kafka italiano” per la sua produzione di numerosi romanzi e racconti surreali e fantastici, è considerato uno dei più grandi scrittori fantastici del novecento italiano insieme a Italo Calvino, Tommaso Landolfi e Juan Rodolfo Wilcock. Tra i suoi capolavori, forse il più celebre è “Il deserto dei Tartari” del 1940, anche se a valergli il Premio Strega nel 1958 fu “Sessanta racconti”.