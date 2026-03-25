Il video di Madonna a Venezia è virale: la citazione ironica

Impegnata a Venezia per le riprese della serie tv "The Studio", Madonna ha condiviso un video diventato virale: la sua citazione è un tuffo nel passato

Sono passati ben 42 anni da quando una giovanissima Madonna, ancora poco conosciuta oltre i confini statunitensi, è approdata a Venezia per girare quello che sarebbe diventato uno dei suoi video più iconici: stiamo parlando di “Like a Virgin”, il grande successo della cantante che l’ha lanciata nell’olimpo delle celebrità internazionali. Il videoclip aveva come sfondo proprio la città lagunare, che oggi, dopo tanto tempo, torna ad accogliere la regina del pop per un nuovo progetto. E, per celebrare l’occasione, Madonna ha condiviso un video divertente sui suoi profili social, con una citazione che ha fatto impazzire i fan.

Il video di Madonna a Venezia diventato virale

Sono bastate poche ore affinché il video diventasse virale sui social, e non poteva essere altrimenti: Madonna è tornata a Venezia, tanti anni dopo il suo primo approdo in Laguna, che l’aveva vista impegnata nelle riprese della clip musicale di “Like a Virgin”. Era il 1984, e nel giro di poche settimane il brano ha raggiunto la vetta di ogni classifica, facendo della popstar una delle cantanti più amate a livello internazionale. Ora miss Ciccone è di nuovo in città, stavolta per girare alcune scene di una serie tv, e non si è lasciata sfuggire l’opportunità di fare un tuffo nel passato.

Sui suoi profili social, è comparso un video in cui la si vede seduta in gondola, accanto all’attrice Julia Garner (con la quale ha in serbo un interessante progetto, un biopic sulla vita della regina del pop). Entrambe indossano jeans ampi, una giacca blu e tengono tra le mani un cappello a tesa larga, mentre l’imbarcazione naviga lenta tra le calli e gli antichi palazzi veneziani. E tutte e due intonano il ritornello di “Like a Virgin”. In didascalia, una citazione autobiografica: “Like a Virgin… again and again”. Ancora e ancora, Madonna conquista Venezia e si lascia conquistare dalla splendida città lagunare.

Madonna a Venezia sul set di “The Studio”

A proposito, che ci fa Madonna a Venezia? La popstar è arrivata lunedì 16 marzo 2026, sbarcando presso l’aeroporto Marco Polo che serve la città, per poi dirigersi subito verso il lussuosissimo hotel Aman, dove si è sistemata per il suo soggiorno italiano. I motivi che l’hanno spinta a tornare sulla Laguna sono puramente professionali (almeno questa volta): Madonna ha infatti un piccolo ruolo nella seconda stagione di “The Studio”, la serie tv prodotta da Apple TV+ che segue le vicende di una casa cinematografica sull’orlo del fallimento. I nuovi episodi ci portano dietro le quinte della Mostra del Cinema di Venezia, le cui ambientazioni sono state ricreate presso Palazzo Gritti.

Qui, nei giorni scorsi sono state avvistate molte star: oltre a Madonna, regina assoluta di Venezia in questa primavera, i fan hanno avuto modo di incontrare il regista Seth Rogen e gli attori Bryan Cranston, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders, Kathryn Hahn, Julia Garner e Michael Keaton. Tutti sono impegnatissimi sul set per le riprese della nuova stagione di “The Studio”, la cui lavorazione ha avuto inizio nei mesi scorsi: gli episodi dovrebbero uscire nella seconda metà del 2026, ma non è ancora stata annunciata la data ufficiale.