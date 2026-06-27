Il viaggio di Rosalia in Sicilia: a Palermo l'hanno fatta "santa"

La cantante spagnola si è concessa una vacanza "segreta" in Sicilia, sulle tracce di Santa Rosalia: ecco quali sono le tappe del suo viaggio

Spiagge splendide, mare cristallino e città d’arte: la Sicilia è una delle mete più gettonate per le vacanze, molto amata anche dai vip. Stavolta è il turno di Rosalia, cantante spagnola che con l’isola sembra avere un legame particolarmente profondo. Come emerge da alcune storie social che ha pubblicato solo di recente, l’artista si sarebbe concessa un tour tra le bellezze siciliane, seguendo le orme di Santa Rosalia, nobildonna venerata a Palermo. Scopriamo quali sono state le tappe del suo viaggio italiano.

Rosalia e le tappe del viaggio in Sicilia

Dopo Dua Lipa e Callum Turner, che hanno festeggiato in grande stile il loro matrimonio tra Palermo e Bagheria (generando anche diverse polemiche), stavolta è Rosalia a restare incantata dalla Sicilia. La cantante spagnola, che porta il nome di una santa venerata nel capoluogo, ha scelto l’isola italiana come destinazione per un viaggio alla scoperta di monumenti, arte e cultura – ma anche di prelibatezze tutte da gustare. A quanto pare, come riporta “Balarm”, sarebbe riuscita a fare tutto in gran segreto.

La sua presenza sarebbe passata inosservata, tanto che il viaggio risale allo scorso maggio – sebbene le foto siano state pubblicate su Instagram solamente in questi primi giorni d’estate. Rosalia, dunque, avrebbe fatto visita ad alcune delle località più belle della Sicilia senza farsi notare dai fan, godendosi appieno ogni momento. Il suo tour sull’isola è stato documentato tra le storie social, che ci offrono un quadro abbastanza preciso delle tappe che la cantante avrebbe visitato. Il viaggio ha avuto inizio a Trapani, dove l’artista ha passeggiato tra le vie del centro storico, assaporando un buon gelato artigianale.

Poi è stata la volta del Parco Archeologico di Selinunte, che ospita le antichissime testimonianze di una delle più fiorenti civiltà del Mediterraneo. Da qui, Rosalia ha proseguito verso la Tonnara di Scopello, un vero e proprio museo a cielo aperto che custodisce le antiche tradizioni legate alla pesca del tonno. Secondo quanto emerge dalle sue storie su Instagram, la cantante ha fatto tappa anche a Castellammare del Golfo, dove si è concessa un buon pranzo a base di pesce. Infine, è arrivata a Palermo e ha visitato il centro storico della città, ultimando così la sua vacanza siciliana.

Il legame di Rosalia con la Sicilia e il suo murale

Filo conduttore del viaggio dell’artista spagnola in Sicilia è Santa Rosalia, la nobildonna che porta il suo stesso nome, venerata come santa a Palermo. Durante ogni tappa del suo tour, Rosalia ha immortalato insegne di negozi, cartelli e targhe che omaggiano la “Santuzza”, fino ad arrivare al capoluogo siciliano. Qui, dopo una lunga passeggiata nel centro storico, la cantante ha fatto visita alla Cattedrale che custodisce le reliquie di Santa Rosalia. Una delle foto più apprezzate dai fan vedono l’artista in posa davanti al carro trionfale della santa, al termine del suo viaggio italiano.

Rosalia ha un forte legame con la Sicilia, e il tour sull’isola ne è solo l’ultimo tassello. Ad aprile 2026, è uscito il suo nuovo singolo “Focu Ranni”, cantato in spagnolo e in siciliano: si tratta di un omaggio alla terra di cui si è innamorata durante un suo precedente viaggio, dal quale ha tratto ispirazione per scrivere dei versi suggestivi. Inoltre, l’artista Igor Scalisi Palminteri le ha dedicato un murale gigantesco che fa bella mostra sulla facciata di un palazzo nel quartiere Villaggio Santa Rosalia, vero e proprio punto di riferimento per tantissimi fan italiani della cantante.