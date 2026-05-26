Il retroscena di William sul viaggio di Kate Middleton in Italia

Nel corso di un intervista esclusiva, il Principe William ha rivelato un curioso retroscena sul recente viaggio di sua moglie Kate Middleton in Italia

Attesissima per il suo primo viaggio all’estero dopo l’annuncio della malattia, Kate Middleton è stata in Italia e ha conquistato tutti i presenti con il suo sorriso dolcissimo e una preziosa attenzione ai dettagli. La Principessa di Galles ha scelto, come meta ufficiale per questo breve tour di due giorni, la città di Reggio Emilia: interessata da sempre all’educazione nella prima infanzia, ha approfittato dell’occasione per studiare da vicino il famoso Reggio Emilia Approach, conosciuto a livello internazionale. Ora è tornata a casa dalla sua famiglia, e a quanto pare il viaggio è stato per lei molto propizio. A svelarlo è suo marito, il Principe William, che durante un’intervista ha confidato un retroscena curioso.

Il retroscena del Principe William sul viaggio di Kate in Italia

Lo scorso 13 e 14 maggio 2026, la Principessa Kate è stata in Italia per il suo primo impegno ufficiale al di fuori del Regno Unito da quando, nel gennaio 2024, aveva annunciato l’inizio della sua lotta contro il cancro. In qualità di madrina della Royal Foundation Centre for Early Childhood, l’organizzazione di cui è fondatrice e che testimonia il suo grande impegno per l’infanzia, ha visitato la città di Reggio Emilia e il famoso Centro Internazionale Loris Malaguzzi, per approfondire il modello pedagogico del Reggio Emilia Approach.

La sua esperienza, a quanto pare, è stata davvero esaltante: lo ha raccontato il Principe William, nel corso di un’intervista esclusiva durante il podcast di Heart Radio, trasmessa dalle Isole Scilly. Ai microfoni di Jamie Theakston e Amanda Holden, si è concesso qualche rivelazione proprio sul recente viaggio di sua moglie Kate in Italia, definito un vero e proprio successo: “Sono così orgoglioso, è stata fantastica. Ha passato momenti difficili, soprattutto negli ultimi due anni, ma non vedeva l’ora di partire per questo viaggio, quindi sono felice che sia andato tutto bene. È tornata entusiasta“.

La Principessa di Galles attendeva questo momento ormai da tempo, non soltanto per l’importanza della visita che le ha permesso di approfondire un tema a lei molto caro. Infatti, il tour in Italia ha segnato la sua rinascita dopo la malattia e le difficili cure che ha dovuto affrontare, anche se per la sua salute resta fondamentale non forzare troppo i tempi. Kate Middleton ha ricominciato gradualmente ad organizzare i suoi impegni ufficiali, dapprima nel Regno Unito e solo adesso all’estero, ben sapendo quanto sia impegnativo gestire gli appuntamenti istituzionali.

Soprattutto perché, come emerge dalle parole del Principe William, sua moglie è davvero molto scrupolosa su ogni minimo dettaglio: “Voleva fare molte ricerche. Passa moltissimo tempo a leggere tutto con attenzione, è una vera esperta in materia di prima infanzia. Quasi tutte le sere mi ritrovo a lottare in camera da letto per superare tutta la documentazione che ha già pronta da leggere”.

Kate Middleton e il tour ufficiale a Reggio Emilia

Il viaggio a Reggio Emilia ha permesso a Kate Middleton di studiare da vicino uno degli approcci più famosi a livello internazionale sull’educazione nella prima infanzia. Per l’occasione, la Principessa di Galles è stata accolta con entusiasmo dal sindaco Marco Massari, che le ha consegnato il Primo Tricolore. Quindi, hanno avuto inizio le visite ufficiali: Kate ha fatto tappa presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, quindi è stata al Centro di riciclaggio creativo Remida e ha incontrato gli alunni di due scuole dell’infanzia. La Principessa ha trovato tempo persino per vestire i panni di una “rezdòra” e dedicarsi alla preparazione dei tradizionali tortelli all’erbetta, prima di tornare a casa.