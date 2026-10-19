Viaggi, le 10 migliori mete per il 2027: una è in Italia
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Mentre l’estate è ormai solo un lontano ricordo, per molti si avvicina il momento di iniziare ad organizzare le vacanze del prossimo anno, così da avere tempo di preparare tutto con calma e di strappare i prezzi migliori online. Ma quali saranno le mete preferite dai viaggiatori? Ce lo rivela il Travel Trends Report 2027 di Skyscanner, che evidenzia le destinazioni emergenti in base all’incremento nel numero delle ricerche negli ultimi mesi. E, a sorpresa, c’è anche una località italiana in classifica.
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