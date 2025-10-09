La via per Silvio Berlusconi a Bellaria è un caso: lo scontro

La proposta di intitolare una strada di Bellaria Igea Marina alla memoria di Silvio Berlusconi è diventata un vero e proprio caso: la polemica

Sta facendo discutere la volontà dell’amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, di intitolare una strada alla memoria di Silvio Berlusconi: botta e risposta tra l’opposizione e la maggioranza.

Bellaria, via intitolata a Silvio Berlusconi: è scontro

Il sindaco di Bellaria, Filippo Giorgetti, ha annunciato di aver presentato richiesta per intitolare una strada del centro a Silvio Berlusconi: “Abbiamo fatto richiesta alla Prefettura e se arriverà il parere positivo provvederemo all’intitolazione. Aspettiamo l’autorizzazione della Prefettura, non c’è un’urgenza particolare. Non appena ci sarà dato il via libera, procederemo. Si tratta solo di cambiare nome a un tratto di strada già esistente”.

Il Pd di Bellaria ha criticato con forza la scelta della maggioranza di dedicare una strada a Silvio Berlusconi. Il consigliere Ugo Baldassarri, a tal proposito, ha dichiarato: “La decisione è partitica ed è stata presa per seguire visibilità nazionale – si legge sul ‘Corriere di Bologna – Berlusconi fu uomo di pace ma non dimentico le sue posizioni su Ucraina e Putin”.

Dai consiglieri di minoranza è stato fatto notare, inoltre, come nelle vicinanze della strada da intitolare a Berlusconi è situato il Comune di fianco a via De Gasperi e Piazza del Popolo, nomi già altisonanti. La via che porterebbe il nome dell’ex Presidente del Consiglio, infatti, sarebbe un tratto di strada già esistente, proprio tra via De Gasperi e Piazza del Popolo. Di recente Bellaria aveva intitolato il lungomare a Raffaella Carrà, a un anno dalla sua scomparsa: un percorso pedonale con aree verdi e spazi per lo sport nella cittadina dove l’artista aveva trascorso l’infanzia e l’adolescenza.

La risposta del sindaco

Il primo cittadino di Bellaria ha replicato così alle polemiche scatenate dalla proposta di intitolare una strada alla memoria di Silvio Berlusconi: “Sono polemiche sterili, contestare il fatto che Silvio Berlusconi non abbia legami con Bellaria corrisponde a difendere una debole posizione. Le vecchie amministrazioni di centrosinistra intitolarono strade a Nilde Iotti, Indro Montanelli, Norberto Bobbio. Non credo fossero legati a Bellaria”.

Sempre Giorgetti, parlando del Cavaliere, ha dichiarato: “Un personaggio che ha creato una svolta nella imprenditoria italiana, nel mondo della comunicazione, nello sport e nella storia politica italiana, europea ed internazionale – le parole del sindaco riportate da ‘TeleRomagna’ – una figura che ha caratterizzato, a prescindere dall’appartenenza partitica, un ventennio di politica interna e anche estera, basata sui corretti rapporti, personali oltre che diplomatici, tra i rappresentanti delle più forti potenze mondiali”.

Replica anche da parte dei consiglieri di Forza Italia che parlano di “incoerenza” e “memoria corta”. Come riportato da ‘Il Resto del Carlino’, in merito alle polemiche hanno risposto così: “Quella di Berlusconi è stata una figura che ha segnato imprenditoria, comunicazione, sport e politica, capace di mantenere rapporti con le grandi potenze. Il suo messaggio di cooperazione tra Italia, Europa, Occidente, Russia e Medio Oriente resta attuale anche oggi”.

I forzisti hanno spiegato che quello dei confronti di Berlusconi è “un atto che guarda alla storia, non alla polemica del momento ” ed è “un riconoscimento dovuto”. Per Forza Italia “la scelta della maggioranza è logica e coerente con altre intitolazioni fatte anche a figure della sinistra”.