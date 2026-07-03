Le vespe germaniche hanno invaso casa di Totti e Bocchi a Roma

Invasione di vespe germaniche a casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi a Roma: il racconto dell'esperto che è intervenuto per rimuovere il nido

La casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi a Roma è stata invasa dalle vespe germaniche: l’avvistamento di diversi esemplari in una camera ai piani alti aveva fatto scattare l’allarme, richiedendo l’intervento immediato di un professionista per poter mettere in sicurezza l’edificio.

Le vespe germaniche hanno invaso la casa di Totti e Noemi Bocchi

A intervenire a casa dell’ex capitano della Roma è stato Daniel Palmieri, titolare dell’azienda specializzata Sos Api: l’esperto si è reso subito conto che l’invasione non era dovuta a vespe comuni ma a quelle appartenenti alla specie Vespula germanica, molto aggressiva, resistente e complessa da eradicare.

L’ipotesi iniziale è che le vespe avessero infestato la zona del soffitto interno, ma l’intervento dell’esperto è stato fondamentale per scoprire che all’interno di un’intercapedine si nascondeva un maxi nido: quest’ultimo, qualora non fosse stato intercettato, avrebbe compromesso la sicurezza e la vivibilità di tutto il condominio.

L’operazione è stata portata a termine senza alcun tipo di problema, così da poter liberare la casa di Totti dal nido di vespe germaniche. E dopo l’intervento, Daniel Palmeiri ha raccontato l’accaduto con un post su Instagram: “Tra le molte chiamate, succede ogni tanto, di dover intervenire, e ancor prima la privacy dei posti e le persone va tutelata, a qualsiasi livello. La Vespa Germanica, va colonizza, accresce velocemente, ti invade casa, e non lascia scampo a nessuno. Mai avrei pensato di varcare la sua casa, che onore!”.

Sempre su Instagram, l’esperto ha pubblicato un video per mostrare dove si nascondeva il nido di vespe germaniche e ricostruire il suo prezioso intervento: “Oggi intervento a casa di un vip, persona umilissima, mi ha sempre dato quest’impressione e me lo ha confermato. Le vespe germaniche hanno fatto il nido attraverso un condotto, il portiere dello stabile aveva già provato a usare il veleno per eliminarle ma il problema è che, quando si usa il veleno, si crea un tappo di veleno e se non viene estratto e abbattuto bene, tutti gli esemplari che non muoiono si propagano all’interno cercando dei pertugi.

Il vespaio da qui a poco avrebbe preso una porzione di intercapedine, quindi ci saremmo trovati davanti proprio una bella struttura. Il veleno usato non ha avuto alcun tipo di effetto, se non quello di tappare il buco e spingere le vespe ad andare in altri posti”.

Cosa sono le vespe germaniche

Il nido rimosso a casa di Francesco Totti era di esemplari appartenenti alla specie Vespula germanica, imenottero apocrita della famiglia delle vespidae. Per la sua colorazione a bande nere e gialle, la vespa germanica può essere facilmente confusa, al primo sguardo, con le vespe più comuni.

Le vespe germaniche sono considerate altamente infestanti: per via del comportamento onnivoro e necrofago, possono rappresentare una serie minaccia all’agricoltura, ridurre la biodiversità e recare danni all’apicoltura, predando le api e competendo con loro per le risorse alimentari.

Per l’uomo rappresenta un problema sanitario: le punture possono essere multiple perché le vespe germaniche non perdono il pungiglione, sono dolorose e in alcuni soggetti sensibili al veleno possono scatenare reazioni allergiche in alcuni casi fino allo shock anafilattico.