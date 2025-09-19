Venus Williams e Andrea Preti si preparano al matrimonio in Italia un evento attesissimo organizzato con grande discrezione e dettagli esclusivi

Venus Williams e Andrea Preti si preparano a vivere il giorno più importante della loro storia d’amore: le nozze, attesissime e avvolte dal massimo riserbo, sono state organizzate in Italia con grande cura e un’attenzione particolare alla privacy. Sulla cerimonia e sul ricevimento vige la massima discrezione, ma qualche dettaglio sui preparativi e sulla cornice scelta ha iniziato a emergere, alimentando la curiosità del pubblico internazionale.

Dove si terrà il matrimonio di Venus Williams e Andrea Preti

La tennista statunitense, icona mondiale e sorella di Serena Williams, si unirà in matrimonio con l’attore e modello Andrea Preti oggi, 19 settembre, in una cornice suggestiva. La scelta è ricaduta su Ischia, precisamente sul Faro di Punta Imperatore, uno dei luoghi più affascinanti del golfo di Napoli, trasformato negli ultimi anni in resort di lusso.

Costruito nel 1879 e successivamente elettrificato nel 1916, il faro si trova sul promontorio occidentale dell’isola ed è raggiungibile solo a piedi attraverso un sentiero scavato nel tufo. Per accedere alla struttura è necessario affrontare 155 scalini, un percorso che conduce a un complesso esclusivo circondato dalla natura. Ristrutturato nel 2018, oggi si presenta come un resort total white con interni di design, terrazze panoramiche e un ristorante di alto livello.

La cerimonia sarà celebrata all’interno del complesso, che offrirà un’atmosfera intima e riservata, immersa nel paesaggio mediterraneo e con vista a strapiombo sul mare, l’intera organizzazione è stata affidata a professionisti incaricati di curare ogni dettaglio, dalla sicurezza alla logistica.

Dopo il sì, gli sposi dovrebbero spostarsi a Lisola, ristorante di Forio aperto di recente e gestito dallo chef stellato Nino Di Costanzo insieme al pizzaiolo Ivano Veccia, che garantirà agli invitati un’esperienza culinaria di alto livello. Qui si terrà il ricevimento blindatissimo, con un servizio di sicurezza accurato e accessi limitati agli invitati.

Perché la coppia ha scelto Ischia come location

La decisione di sposarsi a Ischia ha radici romantiche, legate a un ricordo speciale vissuto insieme sull’isola. Nell’estate 2024 Venus Williams e Andrea Preti avevano trascorso una vacanza nell’area di Sant’Angelo ed era rimasta colpita dall’atmosfera dell’isola e dai panorami sul mare. Proprio quell’esperienza li ha spinti a tornare per celebrare il loro matrimonio in una location che unisse romanticismo e unicità.

Il Faro di Punta Imperatore dispone di sole quattro suite, ognuna con nomi legati ai venti mediterranei. Le tariffe oscillano da circa 300 euro per la camera Scirocco a oltre 500 euro per le suite Libeccio e Grecale, con colazioni e servizi personalizzati inclusi. La struttura può inoltre essere riservata in esclusiva per eventi privati: per un matrimonio, il costo parte da circa 5.000 euro al giorno, con variazioni a seconda della stagione e delle richieste degli ospiti.

Riguardo agli invitati, i nomi sono rimasti in gran parte riservati. È considerata certa la presenza di Serena Williams, mentre il resto della lista resta top secret. È probabile che partecipino amici e colleghi provenienti dal mondo dello sport e del cinema, a testimonianza del legame internazionale della coppia. Faro di Punta Imperatore, dunque, sembrerebbe essere stato scelto non soltanto per la sua bellezza, ma anche per la possibilità di garantire sicurezza e discrezione agli ospiti.