Per Venus Williams primo anniversario di matrimonio in Puglia

Venus Williams festeggia il primo anniversario di matrimonio in Puglia con Andrea Preti, in un viaggio romantico dal mare ai borghi più suggestivi

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A un anno dalle nozze italiane, Venus Williams e Andrea Preti hanno scelto ancora una volta il Sud per concedersi qualche giorno insieme; questa volta il viaggio li ha portati in Puglia in alcune delle località più conosciute della regione, tra le bellezze dei paesaggi costieri e il fascino delle campagne punteggiate di ulivi.

Dove sono stati in Puglia Venus Williams e Andrea Preti

Per il primo anniversario di matrimonio Venus Williams e Andrea Preti hanno scelto la Puglia di settembre, quando molte delle località più note ritrovano ritmi più tranquilli dopo l’estate. Il viaggio li ha portati lungo la costa e nell’entroterra, da Polignano ad Alberobello fino a Ostuni e al Salento, con il tempo di godersi il territorio lontano dalla folla dei mesi più affollati.

A raccontare il soggiorno sono state soprattutto le immagini pubblicate sui social, dalle quali emerge un itinerario che ha attraversato diverse zone della regione e ha rivelato che Venus Williams e Andrea Preti sono passati da Ostuni e Polignano a Mare, con una tappa ad Alberobello e un breve spostamento verso il Salento, trasformando il viaggio per il loro anniversario in un percorso attraverso alcuni dei paesaggi più riconoscibili della Puglia.

Le fotografie alternano il mare alla campagna pugliese e mostrano la coppia durante un’escursione tra gli ulivi, a bordo di un mezzo fuoristrada, e in barca lungo la costa.

Proprio durante una delle uscite in mare i due si sono fermati per pranzo, con una tavola che comprendeva specialità locali come frise e burrata insieme ad altri piatti della tradizione italiana.

Il viaggio ha lasciato spazio anche alla scoperta dei borghi immersi nell’architettura del territorio, con i trulli che compaiono tra gli scorci condivisi online.

Tra le immagini che hanno attirato maggiore attenzione c’è anche quella scattata su una terrazza affacciata sul mare e che ritrae Williams e Preti abbracciati davanti alla costa che, pochi istanti dopo, si scambiano un bacio. È uno dei momenti più personali del racconto social di una vacanza che arriva a circa dodici mesi dal matrimonio celebrato in Italia.

Quando e dove si sono sposati Venus Williams e Andrea Preti?

Il viaggio pugliese arriva poco dopo il primo anniversario delle nozze celebrate il 18 settembre 2025 a Ischia. La tennista statunitense e l’attore italiano avevano scelto l’isola campana dopo averla frequentata insieme già l’anno precedente, quando Venus Williams aveva trascorso alcuni giorni a Sant’Angelo con Preti.

La loro storia era iniziata nel 2024, dopo un incontro legato alla Milano Fashion Week. Nel giro di pochi mesi il rapporto era diventato abbastanza importante da portare la coppia a progettare il matrimonio.

Per la prima cerimonia hanno scelto Ischia, con festeggiamenti distribuiti nell’arco di più giornate e una celebrazione legata a uno dei luoghi panoramici dell’isola.

A dicembre dello stesso anno è arrivato anche il secondo capitolo delle nozze, questa volta negli Stati Uniti: Venus Williams e Andrea Preti hanno infatti organizzato una nuova celebrazione a Palm Beach, in Florida, pensata anche per riunire amici e familiari legati alla parte americana della coppia. La cerimonia civile è stata ufficializzata il 19 dicembre e strutturata in diversi giorni di festeggiamenti. La scelta di tornare in Italia per l’anniversario prosegue quindi un legame con il Paese che accompagna la coppia fin dalle prime fasi della relazione.