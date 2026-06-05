A Venezia in vendita l'isola di Santa Cristina: il maxi prezzo

L'isola di Santa Cristina, piccola oasi incontaminata nel cuore della Laguna di Venezia, è ora in vendita con la sua splendida villa: ecco quanto costa

Un fazzoletto di terra che emerge dalle acque turchesi della Laguna di Venezia, dominato da una sfarzosa villa perfettamente integrata con il verde circostante: è l’isola di Santa Cristina, un piccolo paradiso dove il lusso incontra la natura. La sua storia affonda le radici indietro nei secoli, quando qui si trovava un antico monastero. Poi rimase disabitata per anni, fin quando non venne acquistata da Gernot Langes Swarovski, magnate austriaco dei cristalli. Oggi è stata trasformata in un resort a basso impatto ambientale, e ora finisce sul mercato ad un prezzo davvero importante.

L’isola di Santa Cristina a Venezia è in vendita

Un tempo, nel settore nord-orientale della Laguna di Venezia sorgeva un ricco arcipelago dalla natura florida, che venne colonizzato da chiese e monasteri. L’unica sopravvissuta è l’isola di Santa Cristina, che per lunghi secoli venne abbandonata a se stessa, nonostante l’abbondanza di risorse naturali ne abbiano sempre fatto un’oasi lussureggiante. Nel 1986, l’isola venne acquistata dalla famiglia Swarovski con l’obiettivo di creare un paradiso sostenibile vocato all’agricoltura biologica e alla pesca, in modo che potesse autosostentarsi. A pochi anni dalla morte di Gernot Langes Swarovski, che per lungo tempo fu alla guida dell’omonima azienda di cristalli, il suo figliastro René Deutsch ha deciso di mettere in vendita Santa Cristina, affidando il compito a Sotheby’s International Realty.

L’isola di oltre 29 ettari, facilmente raggiungibile da Venezia a bordo di un’imbarcazione privata, è un luogo davvero speciale nato dal perfetto connubio tra natura e lusso. Come riporta il “Corriere della Sera”, l’attuale locatario ha spiegato: “René Deutsch è stato e rimane il locatore dell’isola di Santa Cristina. Si impegna a tutelare l’ambiente naturale sia dell’isola che della Laguna di Venezia. Spera che l’integrità di entrambi venga preservata”. La villa, che sorge su questo fazzoletto di terra lambito dalle acque, è stata trasformata in un resort capace di ospitare fino a 15 persone.

La zona giorno è molto grande e luminosa, grazie alle ampie vetrate che si affacciano sul verde circostante: vi trovano spazio una cucina in stile veneziano e una sala da pranzo di dimensioni generose. Un’ala della villa è invece destinata alla zona notte, dove ci sono due camere matrimoniali, cinque camere doppie e due camere singole, tutte con bagno privato. Gli esterni sono riccamente arredati: il patio ospita un grande barbecue a legna per cucinare all’aperto e l’area relax è dotata di piscina di acqua salata. Nei dintorni, sorgono una casa colonica e una piccola cappella, nonché una rimessa per barche con cinque imbarcazioni, un vigneto, un frutteto, un uliveto e un orto.

Quanto costa l’isola di Santa Cristina

L’isola di Santa Cristina, piccola perla della Laguna di Venezia, è in vendita da Sotheby’s International Realty e il prezzo è davvero maxi: 24 milioni di euro. La trattativa è riservata, e addirittura non si conoscono le modalità di acquisto. Quel che è certo è che il futuro proprietario dovrà impegnarsi nel mantenere integro questo paradiso naturale, come da volontà del compianto Gernot Langes Swarovski e del suo erede René Deutsch: entrambi si sono spesi tantissimo per creare una realtà sostenibile in grado di preservare l’ambiente, e il loro lavoro non può andare perduto. La stessa agenzia, che da anni si occupa di immobili di lusso, propone in vendita anche la vicina Villa Santa Caterina, situata sull’isola di Mazzorbo, a 2 milioni di euro.