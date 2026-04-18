Venezia sta affondando: "Potrebbe essere necessario spostarla"

Secondo gli studiosi, la città di Venezia starebbe affondando e una delle ipotesi per salvarla dall'acqua potrebbe essere quella di spostarla

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Venezia è una delle città più famose al mondo, simbolo di storia, arte e cultura e inserita tra i siti Patrimonio UNESCO. Costruita su un fragile equilibrio, la città lagunare ultimamente sembra sempre più a rischio. Negli ultimi anni, il tema dell’innalzamento del livello dell’acqua ha riportato al centro del dibattito il problema che Venezia potrebbe davvero affondare. La questione non è nuova e gli studi più recenti mostrano come la situazione della laguna stia evolvendosi rapidamente tanto il suo futuro appare sempre più incerto.

Venezia sta affondando: cosa sta succedendo

Quando si parla di Venezia che affonda, non si tratta di un’immagine simbolica ma di un fenomeno reale. La città si trova a pochi decimetri sopra il livello del mare e alcune delle sue zone più celebri, come Piazza San Marco, risultano tra le più vulnerabili. Come riportato da ‘La Repubblica’, secondo i dati più recenti, una parte significativa della città emerge appena per meno di un metro rispetto al livello medio dell’acqua. In altre aree, invece, il terreno si trova già sotto il livello del mare.

Le cause di questo fenomeno sono due e agiscono contemporaneamente. Da un lato c’è l’innalzamento del livello del mare, legato al riscaldamento globale. Dall’altro lato c’è la subsidenza, ovvero l’abbassamento del suolo, che contribuisce ad aumentare il rischio di allagamenti. Negli ultimi anni, gli episodi di acqua alta sono diventati sempre più frequenti e intensi.

Il sistema Mose, entrato in funzione qualche anno fa proprio per proteggere la città dalle maree eccezionali, ha già dimostrato la sua utilità. Questo, infatti, viene attivato sempre più spesso dato che gli episodi di acqua alta sono sempre di più. Il fenomeno dell’acqua alta, infatti, comporterebbe anche un altro problema, ovvero il progressivo abbandono della città. Negli ultimi decenni la popolazione residente è diminuita drasticamente e questo trend potrebbe accentuarsi se le condizioni di vita dovessero peggiorare.

Le possibili soluzioni per non vedere Venezia sott’acqua

Di fronte a uno scenario così complesso, gli esperti stanno valutando diverse strategie per garantire un futuro alla città. L’apparato del Mose rappresenta oggi la prima linea di difesa dato che questa è una barriera mobile che protegge Venezia durante le maree più alte. Questo sistema, però, ha limiti precisi e non può essere considerato una soluzione definitiva. Tra le altre ipotesi più discusse c’è quella di rafforzare le difese costruendo nuove strutture permanenti, come barriere che isolino la laguna dal mare aperto.

Un’altra possibilità riguarda l’adattamento progressivo della città, con interventi mirati per alzare edifici e infrastrutture, migliorare il drenaggio e rendere Venezia pronta ad affrontare gli eventi climatici estremi. Si tratta di soluzioni complesse, che richiedono investimenti importanti e tempi lunghi. Ma tra gli scenari analizzati emerge anche l’ipotesi radicale di spostare Venezia. Un’idea che sembra fantascienza, ma che in realtà viene presa in considerazione da alcuni studiosi. Piero Lionello, climatologo dell’università del Salento, ha coordinato uno studio appena pubblicato da Scientific che delinea i possibili scenari della città lagunare.

‘La Repubblica’ ha così riportato le possibili soluzioni e le considerazioni sul tema. Lionello si è anche soffermato sulla soluzione della rilocalizzazione: “Infine c’è lo scenario più impressionante: Rilocalizzare la città. Cioè smontare San Marco e gli altri monumenti per rimontarli in una zona meno esposta all’innalzamento delle acque”. Un’operazione di questo tipo sarebbe tecnicamente possibile, ma comporterebbe costi enormi. Secondo le stime, infatti, si potrebbe arrivare a cifre di spesa vicine ai 100 miliardi di euro.