Venezia "ostaggio delle 5 stelle": la classifica delle recensioni

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Tra le tante città turistiche italiane, Venezia spicca per un primato molto particolare: è quella che vanta il maggior numero di recensioni per locale, tanto che i gestori di bar e ristoranti hanno iniziato a parlare di “dittatura delle 5 stelle”. La classifica stilata da Tripadvisor rivela come la Serenissima superi tutte le altre grandi località turistiche come Roma e Milano, anch’esse prese di mira dai giudizi dei frequentatori dei locali. Scopriamo qualcosa in più.