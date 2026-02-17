Venduto palazzo delle Cinque Giornate a Milano: il maxi prezzo

Venduto il palazzo delle Cinque Giornate, storico edificio situato nel cuore di Milano: chi l'ha comprato e quale è stato il prezzo dell'operazione

Uno storico edificio di Milano è stato appena acquistato: si tratta di Palazzo Taverna della marchesa Manzone Medici del Vascello, conosciuto anche come il palazzo delle Cinque Giornate, situato in via Bigli nel cuore del Capoluogo lombardo, tra via Monte Napoleone e via Manzoni.

Venduto il palazzo delle Cinque Giornate a Milano: chi l’ha comprato e il prezzo

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, il palazzo delle Cinque Giornate è stato acquistato da José Auriemo Neto, imprenditore brasiliano a capo di Jhsf Capital di San Paolo, holding fondata dal padre Fabio Roberto Chimenti Auriemo.

La holding possiede un portafoglio internazionale si real estate di lusso, tra hotel, ristoranti, shopping center e progetti residenziali. Il prezzo dell’operazione immobiliare che ha portato José Auriemo Neto ad acquistare lo storico palazzo milanese sarebbe di 52,5 milioni di euro, poco più di 22.000 euro al metro quadrato, considerando anche i 169 metri quadrati di autorimesse e cantine.

L’edificio si trova nel cuore pulsante di Milano e più precisamente in via Bigli, tra via Manzoni e via Monte Napoleone che ha da poco perso il titolo di strada dello shopping più cara al mondo. Nei documenti tecnici di transazione, il palazzo viene definito un “prezioso manufatto architettonico” e un “vero e proprio luogo della memoria risorgimentale”.

La trattativa per l’acquisto del Palazzo delle Cinque Giornate era partita già durante lo scorso autunno, quando l’imprenditore brasiliano aveva inviato i suoi intermediari a Milano. L’immobile era sottoposto a vincolo storico-artistico con prelazione a favore del Ministero della Cultura e altri enti competenti: prelazione che non è stata esercitata al termine fissato per il 21 dicembre del 2025.

Quella da poco portata a termine a Milano non è la prima operazione immobiliare in Italia della holding di José Auriemo Neto: Jhsf la scorsa estate ha avviato insieme ad altri partner un progetto di investimento di un hotel di alta gamma in Sardegna, nei pressi di Porto San Paolo, di fronte all’isola di Tavolara. L’investimento riguarda un terreno di 50 ettari che comprende un albergo di lusso con più di cinquanta camere, ben trenta ville private, una spa e un beach club.

La storia di Palazzo Taverna della marchesa Manzone Medici del Vascello

Pur avendo origini antiche, l’attuale aspetto di Palazzo Taverna della marchesa Manzone Medici del Vascello a Milano è frutto dei rifacimenti che risalgono al XVI secolo: si estende su tre piani e conta otto abitazioni; all’interno c’è un cortile porticato con colonne di granito.

L’edificio è conosciuto anche come Palazzo delle Cinque Giornate perché nel marzo del 1948, durante le famose Cinque Giornate di Milano, proprio lì vennero costituiti il Comitato di guerra degli insorti e il Governo provvisorio di Milano in seguito al rifiuto dell’armistizio proposto da parte del maresciallo Radetzky.

A testimonianza dell’evento storico, l’edificio riporta una targa che recita: “In questa casa, mentre il popolo combatteva nelle Cinque Giornate di Milano del marzo MDCCCXLVIII, il Comitato Centrale dell’insurrezione respinse l’armistizio offerto dal generale Radetzky e si costituì in Governo provvisorio”.

Sono stati diversi i proprietari dello storico palazzo milanese nel corso dei secoli: dai conti Taverna ai Trivulzio, passando per i Medici del Vascello, fino ad arrivare alla marchesa Rossella Manzone che ereditò l’immobile nel 2023, prima di cederlo alla holding dell’imprenditore brasiliano.