Venduto l'hotel Il Sereno sul lago di Como, considerato come uno degli alberghi più belli al mondo: il prezzo della grande operazione internazionale

Il Sereno, albergo sul lago di Como considerato come uno dei più belli al mondo, cambia proprietà: a rilevarlo è una società d’investimento con sede negli Emirati Arabi Uniti.

Chi ha acquistato l’hotel Il Sereno sul lago di Como e il prezzo

La cifra ufficiale dell’operazione che riguarda il lussuoso albergo sul lago di Como non è stata resa pubblica, ma stando alle indiscrezioni riportate da ‘BeBeez’, l’affare si sarebbe concluso sulla base di 103,5 milioni di euro.

Il cambio di proprietà riguarda la società che possiede la struttura affacciata sulla sponda orientale del Lario, Le Sereno Lago di Como: a rilevarla è stata l’European IV Hospitality Holding, una società d’investimento degli Emirati Arabi Uniti. L’investimento conferma ulteriormente il valore delle strutture alberghiere di fascia premium sul lago lombardo, sempre più al centro dell’interesse dei grandi gruppi che operano in tutto il mondo.

Il ceo del gruppo che ha acquisito l’albergo ha parlato a ‘Il Sole 24 Ore’ della grande operazione da poco conclusa: “Como è una destinazione che osservavamo da tempo, un’opportunità importante per entrare in un mercato con un potenziale straordinario. Il mercato italiano, accanto alle destinazioni consolidate, presenta nuove opportunità. Se la Toscana, la Sardegna e la Sicilia continuano a rappresentare territori di grande interesse, negli anni anche la Puglia ha conquistato gli investitori internazionali.

Abbiamo un piano di espansione ambizioso. Cerchiamo opportunità nelle quali possiamo investire negli immobili oppure lavorare insieme a partner proprietari, occupandoci della gestione e dello sviluppo dell’attività alberghiera. L’obiettivo non è ampliare gli asset in modo indiscriminato, ma selezionare immobili e mete dove il marchio possa esprimere il proprio valore e risultati nel lungo periodo”.

Sulla scelta dell’albergo sul lago di Como, il ceo ha spiegato: “Quando arriviamo per la prima volta in una destinazione, ciò che ci colpisce è l’architettura e il modo in cui dialoga con il paesaggio. Il progetto deve rispettare e valorizzare ciò che rende quel luogo speciale. La stessa filosofia si riflette nella ristorazione, nell’utilizzo dei prodotti del territorio e nella costruzione di ambienti che richiamano la cultura locale”.

Il futuro di uno degli alberghi più belli al mondo

Il Sereno è uno degli alberghi più suggestivi del lago di Como: è stato progettato dall’architetto Patricia Urquiola ed è caratterizzato da uno stile contemporaneo e minimalista, che integra materiali locali come il legno e la pietra con ampie vetrate affacciate sull’acqua e sui giardini verticali curati dal botanico Patrick Blanc.

Considerato uno degli alberghi più belli al mondo, è dotato di 40 suite con terrazza privata arredata e vista lago, con superfici che partono da circa 50 metri quadrati e arrivano a oltre 200 metri quadrati con l’attico. Nel 2023 la struttura è stata premiata come miglior resort d’Europa e d’Italia, classificandosi anche al quarto posto nella classifica degli hotel più apprezzati al mondo in occasione dei World’s Best Awards della rivista Travel + Leisure.

L’offerta dell’albergo sulla sponda occidentale del lago comprende anche Il Sereno Al Lago, ristorante da una Stella Michelin guidato dallo chef Raffaele Lenzi. Tra i servizi, inoltre, c’è la possibilità di noleggiare uno yacht per escursioni sul lago.