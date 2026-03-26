Venduta villa storica davanti all'isola di Tavolara: il prezzo

Venduta la villa storica davanti all’isola di Tavolara, il prezzo e l’identità dell’acquirente riportano in auge una delle zone più esclusive della Gallura

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Dopo mesi di trattative si è conclusa la vendita della villa storica rimasta per decenni legata a un unico nome e ubicata davanti all’isola di Tavolara, uno degli affacci più riconoscibili della Gallura.

Chi ha comprato la villa davanti a Tavolara e il prezzo

La trattativa per la vendita della villa storica si è chiusa per una cifra superiore ai 10 milioni di euro, al termine di un percorso negoziale durato quasi un anno che ha coinvolto diversi professionisti e richiesto anche la risoluzione di alcune questioni legate alla proprietà, poi definite positivamente prima del passaggio finale.

Come si legge su ‘Ansa’, l’acquirente è la società Tavolara Bay, riconducibile alla holding immobiliare brasiliana Jhsf Capital, guidata dall’imprenditore José Auriemo Neto. Il gruppo, già attivo nel settore del lusso internazionale, negli anni ha condotto investimenti investimenti in diverse città che spaziano dall’hotellerie a operazioni immobiliari di alto profilo.

Conosciuta come Villa Joy, la villa storiaca affacciata sull’Isola di Tavolara si trova a Porto San Paolo ed è rimasta per oltre cinquant’anni nella disponibilità dell’imprenditore Peppino Leone e il nome scelto per la residenza è un omaggio al figlio.

Negli anni la dimora è stata considerata un riferimento nella zona soprattutto per via della sua posizione privilegiata: basti pensare che lo specchio d’acqua antistante ha ospitato imbarcazioni di grande prestigio, consolidando l’immagine della villa come luogo esclusivo.

La vendita è avvenuta dopo un lungo periodo di permanenza sul mercato durante il quale l’immobile aveva attirato l’interesse di operatori italiani e internazionali e il closing ha segnato un passaggio che ha chiuso una fase legata alla proprietà originaria.

Com’è fatta la villa davanti all’isola di Tavolara

Costruita alla fine degli anni Sessanta, Villa Joy presenta caratteristiche che la distinguono nel panorama delle residenze costiere. Come si legge su ‘La Nuova Sardegna’, tra gli elementi più riconoscibili c’è la piscina di acqua salata, realizzata direttamente sugli scogli naturali, una scelta progettuale rara per l’epoca.

La proprietà dispone inoltre di accessi diretti a due spiagge della zona, con affaccio su uno dei tratti più suggestivi della costa nord-orientale della Sardegna. Questo rapporto diretto con il mare ha contribuito a definire il valore dell’immobile nel tempo.

Un aspetto significativo riguarda anche le origini infrastrutturali della villa: fu lo stesso Leone a far portare l’energia elettrica fino alla proprietà e a collegarla alla rete dalla strada provinciale quando ancora l’area era ancora poco sviluppata.

La residenza non è stata destinata a locazioni nel corso degli anni, con una sola eccezione legata a un evento privato che aveva attirato l’attenzione mediatica. Nel 2023, infatti, la villa era finita al centro delle cronache (e sopratutto delle polemiche) per l’allestimento di una struttura temporanea, che all’epoca venne definita “ecomostro”, in occasione di un matrimonio internazionale, episodio che aveva condotto poi anche a verifiche da parte delle autorità competenti.

Villa Joy è stata per oltre cinquant’anni legata alla figura del proprietario, che pur sviluppando attività internazionali aveva, fino a questo momento, mantenuto un rapporto costante con Porto San Paolo. Con il passaggio di proprietà, l’immobile entra ora in una nuova fase all’interno del mercato immobiliare.