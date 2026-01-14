Venduta Villa La Cassinella sul lago di Como: a chi e a quanto

L'incantevole Villa La Cassinella, affacciata sul lago di Como, cambia proprietario: l'immobile sarebbe stato venduto ad una cifra stratosferica, ecco a chi

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Adagiata sulle rive del lago di Como, dove è cinta da un rigoglioso parco che le regala un’atmosfera di grande intimità, sorge l’incantevole Villa La Cassinella: è una delle residenze lariane più belle e lussuose di sempre, restaurata sul finire degli anni ’20 e poi diventata luogo di ospitalità a 5 stelle – a prezzi, ovviamente, irraggiungibili. Ora la dimora storica è stata venduta, anche se i dettagli non sono ancora trapelati. Scopriamo chi è il nuovo proprietario e per quale cifra l’ha acquistata.

A quanto è stata venduta Villa La Cassinella e a chi

Villa La Cassinella sorge in un contesto davvero meraviglioso. Si trova a pochi passi dal borgo di Tremezzina, una delle mete più apprezzate dai turisti sul lago di Como. A non molta distanza c’è un’altra residenza storica di grande pregio, probabilmente ancora più conosciuta: stiamo parlando di Villa del Balbianello, incantevole location di alcuni famosissimi film – tra cui “007: Casino Royale” – oggi appartenente al FAI. In questa splendida cornice, Villa La Cassinella è una dimora di lusso trasformata in struttura ricettiva per pochissimi (e super selezionati) ospiti in grado di sborsare cifre stellari.

Secondo quanto riportato dal quotidiano “La Provincia”, si sarebbe da poco conclusa la trattativa per la compravendita dell’incantevole residenza lariana. L’acquirente, stando alle prime notizie, sarebbe un imprenditore di origine russa residente a Sankt Moritz, il quale è già operante nel settore dell’hotellerie di lusso. La cifra? È – naturalmente – stratosferica: si stima che la vendita si sia conclusa per oltre 90 milioni di euro. Sebbene il passaggio di proprietà sarebbe già cosa fatta, mancherebbero ancora alcuni adempimenti burocratici. E ora non resta che capire quale sarà il futuro di Villa La Cassinella.

La storia di Villa La Cassinella sul lago di Como

L’esclusiva residenza affacciata sul lago di Como, che Forbes ha inserito tra le 11 più belle ville vacanze del mondo, venne acquistata negli anni ’20 dall’ingegnere Carlo Mantegazza, che la restaurò seguendo lo stile delle vicine dimore lariane. In seguito, suo figlio Giacomo la rese più moderna e accogliente, trasformandola in una struttura ricettiva di lusso. Venne venduta dalla famiglia Mantegazza nel 2004 per oltre 17 milioni di euro, ma sul proprietario è sempre rimasto un alone di mistero. Alcune voci avevano rivelato il probabile nome dell’acquirente – l’imprenditore inglese Richard Branson, fondatore del Virgin Group – che però si è affrettato a smentire.

Oggi, Villa La Cassinella è un vero idillio: si fonde perfettamente con la natura, pur offrendo tutti i lussi che si possano desiderare. La proprietà si dipana su circa 30mila metri quadri, che ospitano la residenza principale, altri tre immobili, un campo da tennis, una palestra, un cinema e una piscina riscaldata. La villa è composta da diversi saloni, alcuni dei quali dotati di camino, nonché da 9 camere da letto e svariati bagni. Una meravigliosa terrazza regala una vista mozzafiato sul lago di Como. Gli ospiti – vi possono alloggiare fino a 17 persone – sono accolti da un team di maggiordomi, addetti alle pulizie, giardinieri e concierge, e vi è a disposizione anche uno chef privato.

Nelle vicinanze vi è poi la guest house, piccola dimora indipendente che include due camere da letto e un’altra terrazza vista lago. La proprietà è raggiungibile solamente via acqua da Tremezzina e dagli altri porticcioli delle vicinanze, quindi offre grande privacy ai suoi ospiti. E, naturalmente, tanto lusso si paga: un soggiorno può richiedere fino a 100mila euro alla settimana.