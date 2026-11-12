Venduta Villa Altissimo a Torino: chi l'ha acquistata

Villa Altissimo, storica dimora sulle colline di Moncalieri, ha finalmente trovato un nuovo acquirente: ecco chi l’ha comprata e la sua storia

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Una dimora storica sulle colline torinesi è stata finalmente venduta. Si tratta di Villa Altissimo, residenza settecentesca legata alla corte sabauda e, in epoca più recente, all’ex ministro Renato Altissimo. Per anni si è parlato di trasformarla in un albergo, ma ora la proprietà sembra avere un nuovo futuro.

Villa Altissimo venduta: chi l’ha acquistata

Villa Altissimo è una residenza risalente al XVIII secolo che sorge sulla collina di Moncalieri, in provincia di Torino. Dopo essere stata per anni di proprietà del Fondo Oikos, la dimora è stata venduta a un acquirente privato. La vendita è stata intermediata da IPI Agency, advisor di Unipol Investimenti SGR nell’operazione. Secondo quanto riportato da IPI Agency, il complesso comprende circa mille metri quadrati di edifici immersi in un parco di oltre 63.000 metri quadrati.

Secondo il ‘Corriere della Sera’, l’avrebbe acquistata una famiglia di Chieri, ma il nome dei nuovi proprietari non è stato reso pubblico così come il prezzo di acquisto. La parte principale è una villa di circa 650 metri quadrati che presenta accanto una dépendance di circa 350 metri quadrati e altre pertinenze. Il parco, con giardini e aree alberate, si affaccia sul panorama di Torino. La combinazione di dimensioni, posizione e valore storico rende Villa Altissimo un immobile di particolare rilievo nel patrimonio architettonico della collina moncalierese.

Con il passaggio di proprietà si apre così un nuovo capitolo. Nel 2020 Unipol aveva promosso, insieme a YAC – Young Architects Competitions, il concorso internazionale “Hill of the Arts”, invitando architetti e progettisti a immaginare una nuova destinazione per la villa. L’idea era di creare uno spazio ricettivo di lusso legato all’arte. Il piano, però, non si è mai concretizzato e ora, con la vendita, la proprietà è passata a un privato che non ha reso noti eventuali nuovi progetti.

La vicenda si inserisce nel più ampio interesse per le dimore storiche del torinese, spesso al centro di progetti di recupero e valorizzazione. Anche un’altra residenza legata alla storia della città e situata vicino alla Basilica di Superga è tornata a far parlare per la sua messa in vendita. Si tratta della villa commissionata dal senatore Giovanni Agnelli all’architetto Chevalley, di cui ora è stato proposto sul mercato un appartamento.

La storia di Villa Altissimo

Le origini di Villa Altissimo risalgono al Settecento. Nel 1730 la proprietà era associata a Luigi Amedeo Talpone, figura legata alla corte di Carlo Emanuele III di Savoia. Il nucleo originario venne costruito in un contesto in cui le colline attorno a Torino erano punteggiate da residenze di villeggiatura appartenenti a famiglie vicine alla corte sabauda. La villa conserva ancora tracce di quella stagione, anche se il complesso è stato modificato e ampliato nel corso dei secoli.

Intorno al 1840 furono aggiunti elementi architettonici destinati a rendere più imponente la residenza, tra cui una terrazza monumentale e uno scalone interno. Alla parte più antica si affianca un villino dei primi del Novecento, caratterizzato da dettagli Liberty. Le diverse fasi edilizie hanno contribuito a dare forma e stili differenti alle diverse aree.

Nel secondo dopoguerra la villa passò a proprietari privati e fu acquistata da Renato Altissimo, imprenditore e protagonista della politica italiana. La dimora divenne così associata al suo nome. Dopo la sua morte, nel 2015, la proprietà passò al gruppo Unipol e, in seguito, al Fondo Oikos.