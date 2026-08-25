Laguna di Venezia, in vendita l'isola di Crevan: si tratta di un isolotto privato con vista mozzafiato e anche un fortino napoleonico ristrutturato

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In vendita un’isola da sogno nella laguna di Venezia: si tratta di Crevan che vanta una vista mozzafiato sul Capoluogo veneto, Murano e Burano e anche un fortino napoleonico restaurato.

Laguna di Venezia: in vendita l’isola di Crevan

L’isola di Crevan si estende per 5.700 metri quadrati ed è una vera e propria oasi privata, situata nella posizione più affascinante della laguna di Venezia: si trova all’estremità sudorientale della palude di Burano e alla confluenza del canale di Crevan.

La vista è spettacolare: si vedono Venezia, Murano e Burano; a rendere tutto ancora più suggestivo è la presenza di un fortino napoleonico restaurato di 215 metri quadrati, con giardini idilliaci e ben due attracchi per barche.

Il fortino, completamente restaurato, è dotato di tutti i servizi: elettricità, acqua, riscaldamento e climatizzazione. All’interno troviamo una cucina da cui si accede direttamente al portico, un soggiorno, due camere da letto matrimoniali, una camera singola e due bagni.

Gli interni offrono ampia libertà di reinterpretazione, visto che la disciplina urbanistica di Crevan consente di accorpare le volumetrie accessorie esistenti, compreso l’alloggio del custode, e di ampliare il potenziale residenziale della struttura, lasciando spazio alla creazione di una dimora che sia ancora più ampia e più contemporanea.

Come detto tra le caratteristiche principali dell’isola di Crevan c’è la sua spettacolare vista sulla laguna: l’isolotto è posizionato a nord di Sant’Erasmo e delimitato a nord-est dal canale di Burano e a sud-est dal canale di Crevan.

Gli attuali proprietari dell’isola, ora in vendita, hanno provveduto al restauro completo del fortino, adattandolo ad abitazione; la cifra necessaria per acquistare questo angolo di paradiso nella laguna di Venezia non è stata ancora resa pubblica.

La storia dell’isola di Crevan

L’isola di Crevan non compare nelle mappe più antiche della laguna di Venezia e le prime notizie della sua presenza risalgono all’Ottocento, quando venne costruito un ridotto durante la dominazione napoleonica. In quegli anni Crevan fu inserita nel sistema difensivo realizzato per proteggere la laguna veneziana.

La costruzione del ridotto militare, successivamente ampliato e rafforzato durante la dominazione austriaca, risale al 1806 risale. Ottant’anni più tardi, insieme al resto del Veneto, l’isolotto passò al Regno d’Italia, mantenendo la propria funzione fino al periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale.

Dopo un lungo periodo di abbandono, l’isola divenne di privati che decisero di convertire tutte le vecchie strutture militari a fini residenziali, dando vita a un parco di grande pregio, ricco di alberi da frutto e piante ornamentali.

Per circa trent’anni l’isola di Crevan è stata dei veronesi Poli, per poi passare all’imprenditore Giorgio Panto: fu proprio lui a investire nel restauro completo del fortino napoleonico. Nel porticciolo annesso, inoltre, è ormeggiato un trabaccolo: varato nel 1898, viene considerato come la più antica imbarcazione del genere ancora esistente.

Anche il nome conserva una memoria legata alla cultura del luogo: l’isola, infatti, prende il nome dall’omonimo canale che la costeggia; Crevan; secondo una tradizione orale tramandata per secoli sull’isola, il toponimo sarebbe a sua volta legato a un frate francescano che contribuì alla ricostruzione del vicino convento di San Francesco del Deserto.