In vendita il Castello Orsini a Nerola vicino Roma: quanto costa

Il Castello Orsini a Nerola, un maniero dell'XI secolo che si trova tra le colline della Sabina a meno di un'ora da Roma, è stato messo in vendita

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

A meno di un’ora dalla città di Roma, immerso nel verde delle colline della Sabina, si trova uno dei castelli medievali più affascinanti del Lazio: il Castello Orsini di Nerola. Arroccato in posizione dominante sul borgo di Nerola, questo maniero dell’XI secolo non è una semplice dimora storica, ma una vera fortezza che ha attraversato quasi mille anni di storia. Dopo essere stata a lungo residenza nobiliare, la struttura è stata convertita in un hotel di alto livello. Oggi il Castello Orsini torna al centro dell’attualità perché è stato messo ufficialmente in vendita.

La messa in vendita del Castello Orsini di Nerola: prezzo e dettagli

Le informazioni sulla messa in vendita del Castello Orsini di Nerola sono pubblicate da Coldwell Banker Commercial Italy, che cura la commercializzazione dell’immobile tramite la divisione Hospitality & Real Estate Advisory. La sua posizione strategica, a circa 45 chilometri da Roma, e lo stato di conservazione lo rendono uno tra i castelli più importanti tra quelli del Lazio. Dal sito si legge che il Castello Orsini è sul mercato con una richiesta di circa 6,5 milioni di euro, una cifra importante.

Inoltre, la fortezza si trova inserita tra i colli della Sabina, una zona che si estende tra le province di Roma, Rieti e in parte Terni (Umbria). Questa è famosa non solo per il suo paesaggio collinare, ricco di uliveti secolari, ma anche per il ruolo culturale e politico svolto nell’antichità. I numeri raccontano la portata straordinaria della proprietà: oltre 4.300 metri quadrati coperti, distribuiti in tre principali corpi storici che sono il Castello, le Scuderie e il Borghetto dei Lecci.

A questi si aggiunge il Villino Salimei, elegante villa del XVIII secolo situata appena fuori dalle mura. In totale si contano 51 camere da letto e altrettanti bagni, ma anche diverse terrazze panoramiche, saloni storici, sale meeting ed eventi e una piscina panoramica. Negli ultimi decenni il Castello Orsini è stato utilizzato, dopo importanti interventi di restauro, come hotel cinque stelle e location per matrimoni ed eventi. Ora la struttura da diverso tempo cerca un nuovo acquirente che sia in grado di valorizzare le sue importanti caratteristiche.

La storia del Castello Orsini, una fortezza dell’XI secolo

Il Castello Orsini di Nerola è stato edificato nel 1070 come presidio militare e punto di controllo strategico affacciato sulla valle del Tevere. La sua funzione originaria era difensiva: mura imponenti, torri di avvistamento e una struttura pensata per resistere ad assedi e conflitti. Nel corso dei secoli il castello è passato sotto il controllo di importanti famiglie nobiliari, tra le quali spiccano appunto gli Orsini.

Il maniero ancora oggi conserva l’impianto medievale originale che però è stato integrato con diversi ampliamenti successivi. Le camere e le suite sono distribuite nei diversi corpi della struttura: nel Corpo Centrale si trovano gli ambienti più antichi, ricavati negli spazi dell’edificio originario, mentre il Borghetto dei Lecci nasce dal recupero delle vecchie case del borgo interno alle mura. Qui le dimore sono state trasformate in eleganti camere indipendenti.

Gli interni vantano ancora alcuni mobili d’epoca, soffitti a cassettoni, armature, arazzi e quadri che convivono con arredi più moderni. Dalle terrazze e dai giardini, inoltre, si gode di un panorama mozzafiato che abbraccia l’intera campagna della Sabina.