In vendita la casa di campagna di Oriana Fallaci sulle Colline del Chianti in Toscana, in una zona a cui la giornalista e scrittrice era molto legata

È stata messa in vendita la villa di campagna di Oriana Fallaci a Greve in Chianti, comune che appartiene al territorio della città metropolitana di Firenze: la colonica era considerata dalla scrittrice e giornalista fiorentina come il suo rifugio e la sua vera casa.

La casa di Oriana Fallaci in Toscana è in vendita

La casa di Oriana Fallaci sulle colline del Chianti in Toscana è stata messa in vendita: si trova in località Lamole di Greve, ed è è caratterizzata da una struttura in pietra di 150 metri quadrati, a cui si aggiunge il fienile, in una proprietà che comprende anche un terreno di circa mille metri quadrati.

L’immobile è composto da un’ampia zona pranzo con camino, cucina con camino antico, tre camere, guardaroba e due bagni; il tutto con una vista spettacolare su una distesa di ulivi, colline e cipressi.

Nell’annuncio immobiliare, riportato da ‘Repubblica’, a proposito della casa di Oriana Fallaci nella zona del Chianti, si legge: “Il casale è stato completamente ristrutturato, mantenendo oggetti tipici della cultura contadina. Il fienile, sviluppato su due livelli, comprende al piano terra lavanderia e rimessaggio, al piano superiore un’area adibita a studio-laboratorio. Completa la colonica un ampio giardino che dà sulle colline”.

La casa, stando a quanto riferito dal ‘Corriere della Sera’, è stata messa in vendita da parte di una coppia che l’aveva acquistata qualche anno fa dal nipote della celebre scrittrice e giornalista fiorentina, tornata di recente agli onori della cronaca per la proposta di dedicarle una piazza a Torino: l’abitazione è rimasta la stessa nel corso dei decenni, ma all’interno è stata ampiamente ristrutturata.

Durante la sua carriera, Oriana Fallaci non ha avuto molto tempo per godersi la dimora immersa tra le colline toscane: poiché era una grande inviata in giro per il mondo, Oriana Fallaci aveva finito per considerare sue case le suite dei grandi alberghi, le stanze di hotel oppure le tende da campo negli scenari colpiti dalla guerra.

Il rapporto tra Oriana Fallaci e la zona del Chianti

Oriana Fallaci aveva un rapporto speciale con la sua casa sulle colline del Chianti, nel cuore della Toscana: un territorio che la scrittrice e giornalista amava profondamente e che era rimasto per lei un punto di riferimento anche quando viaggiava senza sosta in ogni angolo del mondo.

Anche negli anni in cui ha vissuto a New York la Fallaci ha sempre considerato la casa di Greve in Chianti come la sua vera dimora: “La mia vera casa non è quella – dichiarò la scrittrice in una vecchia intervista riportata da ‘Repubblica’ – la mia vera casa è la villa che ho a Greve in Chianti, un insieme rustico e bello, dove abitano anche i miei genitori con la mia sorellina”.

Come detto, Oriana Fallaci è rimasta legata tutta la vita alla Toscana e in particolare alla zona del Chianti, dove la sua famiglia aveva una seconda casa. Anche mentre seguiva le cronache americane o la guerra in Libano, e pur essendo di base spesso a New York durante gli anni Sessanta, la giornalista aveva mantenuto nella sua casa di campagna un vero e proprio rifugio affettivo.