Vasco Rossi in vacanza in Puglia: fan a caccia di selfie

Vasco Rossi è tornato in Puglia, a Castellaneta, tradizionale meta per le sue vacanze estive: i fan a caccia di selfie con il rocker di Zocca

Vacanze estive anche per Vasco Rossi: finito il tour del 2026 e annunciato il grande ‘Giubileo’ dell’anno prossimo che lo vedrà impegnato in dieci in un mese allo stadio Olimpico, il rocker di Zocca si è concesso un po’ di relax partendo alla volta della Puglia.

Vacanze in Puglia per Vasco Rossi: l’affetto dei fan

Come da tradizione, Vasco Rossi ha scelto Castellaneta Marina, località in provincia di Taranto ormai da anni meta delle sue vacanze. L’arrivo in Puglia è stato annunciato con un alcune storie su Instagram, una delle quali recitava “Evviva la Puglia, sono venuto a ballare in Puglia, Puglia, Puglia”, citazione di un famoso brano di Caparezza.

Quello tra Vasco Rossi e la Puglia è un amore corrisposto: Castellaneta lo ha nominato cittadino onorario dal 2021 e ogni volta che il Kom torna da quelle parti, è sempre una festa. Anche quest’anno Vasco è stato accolto dai suoi fan che prima hanno atteso senza disturbarlo mentre si tuffava in acqua nella splendida località tarantina, e poi hanno ricevuto il simbolico abbraccio del loro idolo, il quale ha concesso selfie e autografi. Scene da primo giorno di vacanza che sono destinate a ripetersi per tutto il tempo della sua permanenza a Castellaneta.

Sempre in Puglia, quest’anno, Vasco Rossi è stato protagonista di due date sold out allo stadio San Nicola di Bari, il 18 e il 19 agosto: due serate adrenaliniche all’insegna delle hit che hanno fatto cantare a squarciagola diverse generazioni. Tornando a Castellaneta, nella località in provincia di Taranto c’è un altro luogo tanto caro a Vasco Rossi: si tratta della discoteca Cromie che l’artista ha usato qualche mese fa per fare le prove in vista del suo tour.

In totale sono state 12 le date del Vasco Live 2026: 29 e 30 maggio allo stadio Romeno Neri di Rimini; 5 e 6 giugno al Parco urbano Giorgio Bassani di Ferrara; 12 e 13 giugno all’Olbia Arena di Olbia; 18 e 19 giugno allo stadio San Nicola di Bari; 23 e 24 giugno allo stadio Del Conero di Ancona; 28 e 29 giugno al Bluenergy Stadium di Udine.

I preparativi per il Giubileo di Vasco del 2027

Il soggiorno in Puglia è arrivato dopo una vacanza di circa quaranta giorni a Zocca, il paese natale di Vasco Rossi. Le vacanze di quest’anno serviranno al cantante per ricaricare le batterie in vista di un 2027 che si annuncia entusiasmante.

L’anno prossimo, infatti, è in programma il Giubileo di Vasco, un maxi evento per celebrare i cinquant’anni di carriera dell’artista. La location è quella dello stadio Olimpico di Roma dove Vasco si esibirà dieci volte nel mese di giugno.

Si prevedono oltre mezzo milione di spettatori per i dieci concerti nella Capitale, di cui sono state annunciate le date: 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027. L’obiettivo è quello di dare vita a una festa diffusa al posto di un unico grande raduno, così da garantire maggiore sicurezza ai fan.

In meno di un’ora dalla messa in vendita dei biglietti per il Giubileo, sono stati polverizzati più di 550.000 tagliandi, con le richieste che continuano ad arrivare. Sul sito ufficiale di Vasco Rossi è stato spiegato che il limite non è mai il pubblico ma la capienza e “se sarà possibile, nei prossimi mesi verranno messi in vendita ulteriori posti, compatibilmente con le disponibilità dell’Olimpico”.