Vasco Rossi a Roma per il suo "Giubileo", svelate le 10 date

Vasco Rossi festeggia i cinquant'anni di carriera con dieci concerti in un mese allo Stadio Olimpico di Roma: svelate le date del suo "Giubileo"

Vasco Rossi ha annunciato il mega evento con cui festeggerà i suoi cinquant’anni di carriera artistica: una sorta di “Giubileo” musicale che lo vedrà esibirsi in dieci concerti allo Stadio Olimpico di Roma nel giugno del 2027.

Vasco Rossi a Roma per il suo “Giubileo”

Il Komandante si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia della musica italiana, con un evento mai visto prima: per celebrare i suoi cinquant’anni di carriera, si esibirà in dieci concerti a Roma dal 6 al 25 giugno del 2027, per quello che è già stato ribattezzato il Giubileo di Vasco.

Si tratta della più grande residency mai realizzata in Italia: allo Stadio Olimpico di Roma, per le dieci date di Vasco Rossi, sono attesi oltre 500.000 spettatori per celebrare il mezzo secolo di attività di uno degli artisti più amati d’Italia.

L’annuncio del Giubileo di Vasco è arrivato durante dallo Stadio San Nicola di bari, dove il rocker di Zocca è impegnato nel tour estivo del 2026. Per il ‘Kom’, l’obiettivo è quello di “trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato. Non un unico evento capace di concentrare centinaia di migliaia di persone in una sola giornata, ma una grande festa diffusa, pensata per consentire a tutti di vivere l’esperienza del concerto con maggiore facilità, sicurezza e qualità”.

“Non ho voluto fare un concerto unico con 500.000 persone perché non voglio creare disagi, sofferenze, complicazioni e difficoltà al mio popolo – ha spiegato Vasco Rossi annunciando il mega evento di Roma – preferisco fare una cosa nella quale si divertono tutti. I miei primi cinquant’anni di straordinaria avventura artistica li festeggeremo tutti insieme nella Capitale, in quello che ormai è stato definito il Giubileo di Vasco”.

Sul sito ufficiale del cantante, inoltre, si legge che quelle dell’Olimpico saranno “dieci feste celebrare cinquant’anni della nostra storia e del nostro presente. Dieci notti per scrivere un’altra pagina di leggenda con la consapevolezza che nessun numero, nessun record, nessuna celebrazione sarà mai più forte della musica, dell’energia del rock e dell’emozione irripetibile dell’incontro sotto al palco tra Vasco e il suo Popolo”.

Roma diventa sempre più Capitale della musica in Italia e il 2027 potrebbe essere un anno speciale: oltre alla maratona di Vasco, con le sue dieci date in un mese, si fanno sempre più insistenti le voci di un concerto degli Oasis, sempre all’Olimpico, per quello che sarebbe evento dalla portata internazionale.

Le date dei concerti di Vasco Rossi a Roma e in Italia

“Sarà una festa che durerà un mese, tutto il mese di giugno” ha dichiarato Vasco Rossi presentando il suo Giubileo a Roma. Ecco le date, attesissime dai suoi fan sparsi in tutta Italia: domenica 6, lunedì 7, giovedì 10, venerdì 11, martedì 15, mercoledì 16, sabato 19, domenica 20, giovedì 24 e venerdì 25 giugno 2027.

Quest’anno, invece, dopo le due date di Ferrara dove si è esibito al Parco Urbano G.Bassani, quelle dell’Arena di Olbia del 12 e 13 giugno e del 18 e il 19 giugno allo stadio San Nicola di Bari, il tour di Vasco proseguirà anche il 23 e il 24 allo Stadio del Conero di Ancona e successivamente il 28 e il 29 al Bluenergy Stadium di Udine.